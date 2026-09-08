Sciopero treni oggi, gli orari e le fasce garantite

Prosegue lo sciopero del trasporto ferroviario proclamato da diverse sigle sindacali autonome. La mobilitazione è scattata alle 21:18 di lunedì 7 settembre e termina oggi alle 21:00, con possibili disagi per i treni Regionali, Intercity e Alta Velocità. Coinvolto il personale del Gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord, a eccezione del personale mobile del Regionale Trenitalia delle Direzioni Provinciali di Trento e Bolzano

Continua lo sciopero del trasporto ferroviario che è stato proclamato da diverse sigle sindacali autonome. La mobilitazione è scattata alle 21:18 di ieri, lunedì 7 settembre, e termina oggi alle 21:00, con possibili disagi per i treni Regionali, Intercity e Alta Velocità. Lo sciopero coinvolge il personale del Gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord, a eccezione del personale mobile del Regionale Trenitalia delle Direzioni Provinciali di Trento e Bolzano.

I treni garantiti

Per il trasporto regionale di Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord sono garantiti i servizi essenziali previsti nei giorni feriali nelle fasce orarie dalle 6:00 alle 9:00 e dalle 18:00 alle 21:00. Trenitalia segnala inoltre che possibili modifiche al servizio potrebbero verificarsi anche prima dell'inizio e dopo la conclusione dello sciopero. Sul sito di Trenitalia vengono forniti aggiornamenti in tempo reale sui treni garantiti (qui l'elenco di quelli a lunga percorrenza). Anche Italo, per via dello sciopero, ha pubblicato la lista dei treni garantiti il 7 e l'8 settembre.

Cosa succede se si rinuncia al viaggio

Trenitalia ha fatto sapere che i passeggeri che intendono rinunciare al viaggio possono richiedere il rimborso dalla proclamazione dello sciopero fino all'orario di partenza del treno prenotato per Intercity e Frecce e fino alle 24:00 del giorno precedente l’agitazione per i treni Regionali.