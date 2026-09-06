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Incidenti nei rally: morto copilota in Val d'Aveto, due persone travolte in Sicilia

Cronaca
©Ansa

Un equipaggio è uscito di strada durante la prova speciale "Due Valli". L'incidente è avvenuto intorno alle 11 in una curva nei pressi di Mileto, nell'entroterra di Genova. Poche ore dopo, alla cronoscalata Monte Erice, una vettura in gara è finita fuori strada investendo una persona, che è morta. Ci sarebbero anche due feriti

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Tragedia nella seconda giornata del decimo Rally della Val d'Aveto: durante la prima prova speciale "Due Valli", nell'entroterra di Genova, l'equipaggio numero 6 a bordo di una Skoda Fabia è uscito di strada intorno alle 11 in una curva nei pressi di Mileto. Il copilota è morto sul colpo.

Gli accertamenti

I carabinieri di Sestri Levante stanno ricostruendo la dinamica dell'incidente. Oggi erano in programma due prove speciali del rally, entrambe da percorrere due volte prima dell'arrivo degli equipaggi ad Allegrezze.

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Un altro episodio grave si è verificato alla cronoscalata Monte Erice: una vettura in gara è uscita fuori strada e ha investito tre persone: le vittime sono due, mentre un'altra è ferita in modo grave. La gara, sospesa, è la 68ª edizione della storica competizione organizzata dall'Automobile Club Trapani, valida per il campionato italiano velocità salita auto storiche (CIVSA), campionato italiano velocità montagna (CIVM) e tricolore auto classiche, con 260 equipaggi iscritti. 

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