Un equipaggio è uscito di strada durante la prova speciale "Due Valli". L'incidente è avvenuto intorno alle 11 in una curva nei pressi di Mileto, nell'entroterra di Genova. Poche ore dopo, alla cronoscalata Monte Erice, una vettura in gara è finita fuori strada investendo una persona, che è morta. Ci sarebbero anche due feriti

Incidente in Sicilia

Un altro episodio grave si è verificato alla cronoscalata Monte Erice: una vettura in gara è uscita fuori strada e ha investito tre persone: le vittime sono due, mentre un'altra è ferita in modo grave. La gara, sospesa, è la 68ª edizione della storica competizione organizzata dall'Automobile Club Trapani, valida per il campionato italiano velocità salita auto storiche (CIVSA), campionato italiano velocità montagna (CIVM) e tricolore auto classiche, con 260 equipaggi iscritti.