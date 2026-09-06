Brindisi, uomo investito e ucciso da un treno: circolazione in tilt

La tragedia è avvenuta presso la stazione ferroviaria di San Vito dei Normanni. Qui un uomo del posto è rimasto vittima di un tragico investimento. Stando a quanto emerso stava transitando sui binari senza utilizzare l'apposito sottopasso. Disagi per la circolazione

Tragedia questa mattina, quando erano circa le 7.45, nella stazione ferroviaria di San Vito dei Normanni (Brindisi), dove un uomo del luogo è rimasto vittima di un tragico investimento. Stando a quanto emerso e alle prime ricostruzioni, l'uomo stava transitando sui binari senza utilizzare l'apposito sottopasso.

Disagi per la circolazione dei treni

A seguita della tragedia sono state registrati pesanti ripercussioni e disagi alla mobilità regionale ma anche nazionale. Tra i treni coinvolti, risultano fermi in linea il treno Alta Velocità Fr 8306 (Lecce-Roma Termini) e il Fr 8818 (Lecce-Milano Centrale). Trenitalia ha segnalato, inoltre, che tutti i convogli della tratta - inclusi Alta Velocità, Intercity e Regionali - subiranno evidenti ritardi sia in arrivo sia in partenza nel corso delle prossime ore.