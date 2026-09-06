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Brindisi, uomo investito e ucciso da un treno: circolazione in tilt

Cronaca
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La tragedia è avvenuta presso la stazione ferroviaria di San Vito dei Normanni. Qui un uomo del posto è rimasto vittima di un tragico investimento. Stando a quanto emerso stava transitando sui binari senza utilizzare l'apposito sottopasso. Disagi per la circolazione

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Tragedia questa mattina, quando erano circa le 7.45, nella stazione ferroviaria di San Vito dei Normanni (Brindisi), dove un uomo del luogo è rimasto vittima di un tragico investimento. Stando a quanto emerso e alle prime ricostruzioni, l'uomo stava transitando sui binari senza utilizzare l'apposito sottopasso.

Gli accertamenti

La circolazione ferroviaria, dopo l'impatto mortale, è stata subito sospesa in tutta la zona per consentire gli accertamenti da parte dell'autorità giudiziaria. Sul luogo sono intervenuti gli agenti della Polfer per avviare le indagini, unitamente al personale di Ferrovie dello Stato.

Disagi per la circolazione dei treni

A seguita della tragedia sono state registrati pesanti ripercussioni e disagi alla mobilità regionale ma anche nazionale. Tra i treni coinvolti, risultano fermi in linea il treno Alta Velocità Fr 8306 (Lecce-Roma Termini) e il Fr 8818 (Lecce-Milano Centrale). Trenitalia ha segnalato, inoltre, che tutti i convogli della tratta - inclusi Alta Velocità, Intercity e Regionali - subiranno evidenti ritardi sia in arrivo sia in partenza nel corso delle prossime ore. 

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