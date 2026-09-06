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Capo Verde, incidente di un bus: almeno 25 i morti tra cui adolescenti

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L'incidente si è verificato nella giornata di ieri sulla strada per Campanas de Cima, in una zona montuosa dell'isola di Fogo ed ha coinvolto un autobus di linea. Diverse persone sono rimaste ferite

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Almeno 25 persone, per lo più adolescenti, sono morte in un incidente stradale avvenuto sull'isola africana di Capo Verde, secondo quanto riportato nelle scorse ore dai media locali e dalle autorità. Come segnala anche AP News, l'incidente si è verificato nella giornata di ieri sulla strada per Campanas de Cima, in una zona montuosa dell'isola di Fogo ed ha coinvolto un autobus di linea. Diverse persone sono rimaste ferite.

Una "grande catastrofe"

Il presidente di Capo Verde, José Maria Pereira Neves, ha definito l'incidente "una grande catastrofe" in una dichiarazione apparsa sui social network. Sette corpi, secondo quanto confermato dalle autorità sanitarie capoverdiane, sarebbero stati immediatamente sepolti per via delle loro condizioni. Le cause dell'incidente non sono ancora state accertate. Il presidente e altri funzionari dovrebbero visitare l'isola in queste ore.

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