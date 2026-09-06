Capo Verde, incidente di un bus: almeno 25 i morti tra cui adolescenti

L'incidente si è verificato nella giornata di ieri sulla strada per Campanas de Cima, in una zona montuosa dell'isola di Fogo ed ha coinvolto un autobus di linea. Diverse persone sono rimaste ferite

Almeno 25 persone, per lo più adolescenti, sono morte in un incidente stradale avvenuto sull'isola africana di Capo Verde, secondo quanto riportato nelle scorse ore dai media locali e dalle autorità. Come segnala anche AP News, l'incidente si è verificato nella giornata di ieri sulla strada per Campanas de Cima, in una zona montuosa dell'isola di Fogo ed ha coinvolto un autobus di linea. Diverse persone sono rimaste ferite.