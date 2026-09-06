Femminicidio A1, 20 minuti per salvarsi: l'ultima telefonata di Lorena

Le ricostruzioni degli inquirenti hanno delineato le ultime ore della donna, uccisa dall'ex dopo esser stata rapita e chiusa nel bagagliaio della sua auto. Intanto oggi a Firenze e da via Panciatichi, la stessa nella quale la 45enne abitava, prende il via un'iniziativa in ricordo della donna, promossa dalla sindaca Sara Funaro

A distanza di ore dal femminicidio sulla A1 di Lorenza Isceri, emergono nuovi dettagli su quanto accaduto alla donna uccisa dall'ex, Federico Vella. Secondo quanto ricostruito per venti minuti la donna è rimasta al telefono con la polizia mentre era prigioniera nel bagagliaio dell’auto del suo ex compagno. Era ferita, disorientata e anche legata. Sapeva di essere in pericolo, ma non conosceva la destinazione di quel viaggio. L’unica cosa che ha potuto fare è stato parlare, fornendo agli agenti più informazioni possibili. La chiamata al 112 è partita poco dopo le ore 14 di giovedì 3 settembre. Poco prima la vittima era stata aggredita nel garage di via Panciatichi, a Firenze. L'uomo con cui aveva avuto una relazione l'aveva sorpresa mentre rientrava, colpita e immobilizzata. Poi l'ha caricata nel bagagliaio del suo Suv.

Il telefono nello zainetto

Il telefono era rimasto nello zainetto che l'uomo aveva messo nell'auto. Lorena è riuscita a raggiungerlo e a comporre il numero di emergenza. Alla centrale operativa ha raccontato di essere stata sequestrata proprio dall'ex compagno. Non sapeva dove fosse diretta la macchina guidata da Vella. Credeva che il 36enne volesse portarla a casa sua, nel quartiere fiorentino del Galluzzo, e per questo aveva fornito agli operatori proprio quell'indirizzo. In realtà il viaggio non aveva quella destinazione.

Il tentativo disperato

Gli operatori, stando sempre alla ricostruzione degli eventi, cercano di tenere Lorena al telefono e di capire dove si trovi. La donna sembra confusa. Ad un certo punto la macchina sulla quale viaggiava si ferma. Il bagagliaio si apre. A quel punto la donna tenta un disperato tentativo. Non lo accusa e non gli chiede soltanto di lasciarla andare, cerca di riportarlo dentro la relazione appena finita: "Federico ti amo ancora, dai riproviamoci", avrebbe detto. E' un tentativo di prendere tempo e di placare la sua aggressività. L'uomo, però, richiude il portellone e riparte. Quella conversazione, rimasta registrata, è oggi uno degli elementi centrali dell'inchiesta della Procura di Firenze.

L'aggressione

Stando alle ricostruzioni, l'aggressione di Vella sarebbe scattata perchè Lorena aveva deciso di interrompere la loro relazione ad agosto, dopo avere scoperto diversi tradimenti attraverso alcune conversazioni. La rottura, però, non aveva chiuso il rapporto. Secondo quanto riferito dai familiari e dagli amici, Vella avrebbe continuato a cercarla con telefonate e messaggi sempre più insistenti. Chi conosceva Lorena racconta di episodi in cui l'uomo reagiva male quando altri uomini si avvicinavano a lei. Il padre le aveva anche consigliato di denunciare. Lorena, però, sperava ancora che la situazione potesse risolversi senza arrivare a quel punto. Ma aveva chiesto assistenza ad un legale. La notte prima dell'omicidio aveva parlato a lungo proprio con il padre. Poche ore dopo sarebbe arrivato l'agguato.