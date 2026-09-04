Weekend di controesodo, dove sarà il traffico: gli orari da evitare su strade e autostradeCronaca
Introduzione
Nel primo fine settimana del mese è previsto un nuovo aumento del traffico su strade e autostrade italiane. C'è chi sta concludendo le proprie ferie e chi invece le sta iniziando, oltre ai viaggiatori del weekend che approfittano del bel tempo per brevi fughe dalle città. In particolare si attende un rilevante controesodo con traffico intenso verso le grandi città. L’Anas stima 27 milioni di veicoli in movimento tra sabato 5 e domenica 6 settembre, tenendo conto solo delle strade e autostrade sotto la gestione della società. Sull’intera rete stradale, Viabilità Italia prevede bollino rosso solo nel pomeriggio di domenica.
Quello che devi sapere
I dati dell’Anas
L’Anas prevede bollino rosso per sabato e domenica e oltre 27 milioni di veicoli in movimento in tutto il weekend. Con l'imminente riapertura delle scuole, parte il controesodo, con l'intensificazione della circolazione sulle principali direttrici di collegamento tra le località turistiche e i grandi centri urbani. La stima di Anas si riferisce, però, a strade e autostrade della società del Gruppo Fs, che ha potenziato l'impegno del personale su tutto il territorio nazionale e ha ridimensionato la presenza dei cantieri: fino al 7 settembre ne saranno chiusi o sospesi 1.175, l'83% di quelli attivi (1.414).
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Dove si concentra il traffico sulle strade dell’Anas
L’intensificazione della circolazione riguarderà i principali itinerari turistici: la A2 "Autostrada del Mediterraneo" che attraversa Campania, Basilicata e Calabria; le statali 106 Jonica e 18 Tirrena Inferiore in Calabria; le autostrade A19 Palermo-Catania e A29 Palermo-Mazara del Vallo in Sicilia; la strada statale 131 Carlo Felice in Sardegna; la strada statale 148 Pontina nel Lazio, arteria particolarmente trafficata che insieme alla SS7 "Appia" assicura i collegamenti tra Roma e le località turistiche del basso Lazio; l'Itinerario E45 (SS675 e SS3 bis) che interessa Umbria, Toscana, Emilia Romagna e collega il nord est con il centro Italia; le direttrici SS1 Aurelia (Lazio, Toscana e Liguria), SS16 Adriatica (Puglia, Molise, Abruzzo, Emilia-Romagna e Veneto). Al nord i Raccordi Autostradali RA13 ed RA14 in Friuli-Venezia Giulia dai valichi di confine, la SS36 del Lago di Como e dello Spluga in Lombardia, la SS45 di Val Trebbia in Liguria, la SS26 della Valle D'Aosta e la SS309 Romea tra Emilia-Romagna e Veneto e la SS 51 di Alemagna in Veneto.
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I bollini del traffico su Autostrade per l’Italia
Sulle rete di Autostrade per l’Italia, sabato 5 settembre è previsto bollino giallo mattina e pomeriggio e verde la sera verso le località turistiche. Domenica 6 settembre c’è codice giallo solo la mattina verso le località turistiche, poi verde per il resto della giornata. Se si torna verso le grandi città, invece, il 5 settembre è previsto il bollino giallo solo nel pomeriggio e verde mattina e sera. Più difficile la situazione domenica 6 settembre con bollino giallo mattina e sera e rosso il pomeriggio.
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Il traffico previsto da Viabilità Italia
Viabilità Italia prevede il bollino giallo, indice di circolazione sostenuta, sia sabato che domenica. Nella seconda metà della giornata sono possibili criticità lungo alcuni dei principali assi di collegamento. Scenario analogo a quello di sabato, con circolazione sostenuta e possibili criticità nelle ore successive, anch domenica. Resta inoltre in vigore il divieto di circolazione per i veicoli oltre le 7,5 tonnellate dalle 7 alle 22.
Dove informarsi sul traffico in tempo reale
Le informazioni aggiornate sulla viabilità sono disponibili attraverso i canali del Cciss (numero gratuito 1518, siti cciss.it e mobile.cciss.it), le trasmissioni di Rai Isoradio, i notiziari Onda Verde sulle reti Radio Rai e il Televideo Rai. Anas mette inoltre a disposizione l'app VAI e il numero verde 800841148. Ulteriori dettagli sono disponibili sui canali delle singole concessionarie e sul sito di Aiscat. Prima di partire si consiglia di aggiornarsi sulla situazione lungo la tratta da percorrere.
Le raccomandazioni prima di mettersi alla guida
“I flussi di traffico interessano l'intero territorio nazionale e richiedono la massima attenzione da parte di tutti gli utenti della strada”, ha avvertito l'amministratore delegato di Anas, Claudio Andrea Gemme, che ha invitato gli automobilisti ad affrontare il viaggio con "responsabilità e consapevolezza" e a "non utilizzare mai il cellulare mentre si guida. Bastano pochi secondi di distrazione per mettere a rischio la propria vita e quella degli altri”.
La sonnolenza alla guida
Uno dei principali rischi durante un viaggio on the road è la sonnolenza alla guida. L’Aci ricorda che l’eccessiva sonnolenza è associata a un quinto degli incidenti totali ed è una delle cause principali di morte in autostrada. Quando si avverte un bruciore insistente agli occhi, si inizia a sbadigliare continuamente e si fa fatica a tenere la testa dritta o a mettere a fuoco la strada, sono segnali di sonnolenza. Per giocare d’anticipo contro questo pericolo, è fondamentale adottare comportamenti corretti ancora prima di mettersi al volante. Il consiglio è riposare adeguatamente la notte precedente o fare un sonnellino protettivo di circa trenta o sessanta minuti prima di mettersi in viaggio, oltre a escludere categoricamente l’alcol e prestare attenzione ai farmaci che causano torpore.
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