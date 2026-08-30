Nel mese che sta per iniziare, stando ai dati rilevati da eDreams, le prenotazioni sono in aumento e le mete più gettonate sono le città d'arte del Mediterraneo o il mare, sperando in entrambi i casi che ci sia più fresco e meno folla.



Per settembre, in particolare, le destinazioni principali scelte dai nostri connazionali -secondo eDreams - risultano l’Italia (23% delle prenotazioni), la Spagna (20%) e la Francia (7%). Da quanto emerge, 7 prenotazioni su 10 sono relative a un viaggio a breve raggio. Per quanto riguarda le partenze, il 28% dei viaggiatori italiani di settembre ha messo in calendario una partenza nella settimana del 30 agosto, il 25% nella settimana del 6 settembre, il 22% nella settimana del 13 settembre. La maggior parte ha prenotato da due a tre mesi prima di partire (45%), il 38% più di 90 giorni prima. Se si considera la permanenza, il 36% ha prenotato per un break di 3-4 giorni, il 25% dai 7 ai 13 giorni. Per quanto riguarda i turisti stranieri, arrivano soprattutto spagnoli (28%), francesi (25%) e tedeschi (14%): scelgono le principali città d'arte italiane, ma anche le località marittime.