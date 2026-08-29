Introduzione

Ultimo weekend di agosto all'insegna dei disagi per gli automobilisti di rientro dalle vacanze. Il Codacons denuncia cantieri ancora aperti sulla rete autostradale, code chilometriche e un caro-carburanti che peserà per circa 430 milioni di euro in più rispetto al 2025. C'è però una novità per chi resta imbottigliato: dallo scorso 1° giugno è possibile chiedere il rimborso dei pedaggi per i ritardi da cantiere e per i blocchi del traffico. Un diritto che, però, rischia di restare sulla carta a causa della scarsa informazione e dell'assenza di un'app unica.