Strisce blu, le nuove regole del Codice della strada 2026: cosa cambia

Le strisce blu sono aree di sosta regolamentate dai Comuni, che stabiliscono tariffe, orari e modalità di pagamento e organizzazione del servizio. Il versamento può avvenire tramite parcometri, app, voucher o altre modalità previste localmente. L'art. 7 del Codice della Strada attribuisce agli enti locali il potere di disciplinare queste aree e, in determinate condizioni, di garantire spazi gratuiti. Restano possibili differenze tra città per quanto riguarda tariffe, orari, modalità di pagamento e organizzazione concreta del servizio. La nuova disciplina non elimina la flessibilità, ma lo lega direttamente al comportamento dell'automobilista e al tempo di sosta che quest'ultimo ha effettivamente pagato.

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