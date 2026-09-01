Le prime pagine dei quotidiani di oggi 1 settembre: la rassegna stampa

È ancora lo scontro su Schengen tra Italia e Spagna a tenere banco sulle aperture dei giornali in edicola stamttina. Roma prolunga lo stop e Madrid protrae i controlli: tensione alle stelle tra i due Paesi. C'è spazio anche per i tentativi di riforma della legge elettorale da parte della maggioranza e la cronaca, col delitto choc a Roma: morti padre, madre e figlia disabile. Sport protagonista con la Roma che vola trascinata da Malen, ma anche il ko di Djokovic e l'addio di Messi alla Nazionale argentina
- C'è ancora la sfida tra Italia e Spagna su Schengen in apertura sui principali quotidiani in edicola stamattina. Roma prolunga lo stop per altri 15 giorni e Madrid protrae i controlli. Di Battista, pronto il volo per il rientro dall'Avana. Sotto, il delitto choc a Roma, col doppio omicidio che ha distrutto una famiglia. Fotonotizia per la caduta di Djokovic agli Us Open e il ritiro di Messi dalla Nazionale argentina
- Su La Repubblica, in apertura, quella che viene definita 'la legge Vannacci'. Pronta modifica su misura della riforma elettorale: ballottaggio in caso di due coalizioni oltre il 40%. L'obiettivo della maggioranza è arginare l'ex generale al primo turno e prendersi i suoi voti al secondo. Subito sotto, anche, qui il nuovo scontro tra Italia e Spagna e il viale del tramonto che si avvicina per Djokovic e Messi
- 'Italia-Spagna. colpo su colpo' titola in prima pagina La Stampa. Meloni valuta di prolungare il blocco di Schengen fino al Consiglio europeo di fine ottobre. Decisione choc del Gip a Torino: uomo libero dopo avere violentato 13enne "per avere mostrato dispiacere". Reportage in Groenlandia tra gli inuit anti-Trump dopo le nuove mire Usa sui tesori dell'isola
- Schengen tiene banco anche sull'apertura del Messaggero, assieme alla cronaca, con la tragica storia della famiglia distrutta a Roma e l'ipotesi sempre più probabile di un doppio omicidio-suicidio. Morti padre, madre e figlia disabile: ucciso anche il cane. Fotonotizia per la Roma che vola trascinata da Malen: secondo 4-0 consecutivo, stavolta è il Lecce a essere travolto dai giallorossi
- Il netto successo degli uomini di Gasperini celebrato anche sulla Gazzetta dello Sport: oltra a Malen, a segno ancora due volte, in gol anche Soulé e Rodrigo Mora. In taglio alto l'ultimo colpo di mercato della Juventus: il gigante Woltemade arriva per sostituire David. Fatta per Kean al Como e Rowe all'Atalanta
- Sul Corriere dello Sport intervista esclusiva all'ex designatore arbitrale Rocchi che dice: "Sono stato all'inferno". Nelle sue parole il racconto degli ultimi quattro mesi, tra le accuse prima e la richiesta d'archiviazione poi. Pià in basso, spazio ai successi di Roma e Atalanta e allo sbarco in Italia di Woltemade, atteso per le prossime ore
- Il nuovo centravanti della Juventus domina l'apertura di Tuttosport: Woltemade accontenta Spalletti che, si legge, ha preferito lui a Zirkzee. Stamattina le visite mediche e Tagliafico può essere il colpo finale se parte Cabal
- 'Confini chiusi, l'Italia tiene duro' si legge sul Giornale, dove si torna a parlare del caso Ranucci con la caccia all'uomo dell'Autogrill. Di spalla, la confessione al Corriere della Sera dell'ex mnistro Franceschini sulla sua lotta col Parkinson
- Sul Sole 24 Ore, invece, spazio all'allarme Usa sul debito globale. Caos Iran: salgono petrolio e titoli di Stato. Le big tech affollano i mercati dell'Ue: emesse obbligazioni per 40 miliardi
- 'Autogol della Rai: tutto Report sta con Ranucci' scrive in apertura Il Fatto Quotidiano. Csm: Renzi ora vuole Boschi, che punta alla vicepresidenza. Di Battista, post ed esami: giovedì parte per Roma
- Stesso tema in apertura anche su Libero, sotto un eloquente 'Report, botte da orbi'. Minacce di sciopero dei giornalisti Rai e guerre intestine, mentre Ranucci parla di finanziatori pronti ad appoggiare la sua protesta. Putin e il Donbass: "Vinco o m'impiccano"
- Sul Resto del Carlino si torna a parlare del 'muro' tra Italia e Spagna su Schengen. A Ceuta, intanto, la polizia spara: scontri nell'exclave spagnola. Arrestato in Svizzera l'uomo che ha aperto il fuoco al rave in cui è morta la 22enne italiana Maria Spinelli
- 'Migranti, lite bis Italia-Spagna' è anche il titolo dell'edizione odierna del Mattino. Tajani: "Sanchez sapeva della decisione, è inspiegabile la sua ritorsione". Campi Flegrei, Piantedosi apre a una legge speciale