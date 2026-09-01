Le prime pagine dei quotidiani di oggi 1 settembre: la rassegna stampa

È ancora lo scontro su Schengen tra Italia e Spagna a tenere banco sulle aperture dei giornali in edicola stamttina. Roma prolunga lo stop e Madrid protrae i controlli: tensione alle stelle tra i due Paesi. C'è spazio anche per i tentativi di riforma della legge elettorale da parte della maggioranza e la cronaca, col delitto choc a Roma: morti padre, madre e figlia disabile. Sport protagonista con la Roma che vola trascinata da Malen, ma anche il ko di Djokovic e l'addio di Messi alla Nazionale argentina