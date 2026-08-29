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Le prime pagine dei quotidiani di oggi 29 agosto: la rassegna stampa di Sky TG24

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Sulle aperture dei quotidiani, la decisione della Rai di togliere Sigfrido Ranucci dalla conduzione di "Report" e le relative polemiche. Poi tanta politica estera, con i funerali di Stato per Ratko Mladic, il "boia di Srebrenica", e politica interna con la nomina dell'ex ministro ucraino Fedorov come consulente alla Difesa

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