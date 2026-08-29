Le prime pagine dei quotidiani di oggi 29 agosto: la rassegna stampa di Sky TG24
Sulle aperture dei quotidiani, la decisione della Rai di togliere Sigfrido Ranucci dalla conduzione di "Report" e le relative polemiche. Poi tanta politica estera, con i funerali di Stato per Ratko Mladic, il "boia di Srebrenica", e politica interna con la nomina dell'ex ministro ucraino Fedorov come consulente alla Difesa
- "Funerali con onori di Stato per Mladic": la decisione shock della Serbia sconvolge l'Ue. Difesa, Crosetto arruola Fedorov: l'ex ministro ucraino, ricevuto a Roma, sarà consulente. Rai, Ranucci via da Report: alla guida del programma Presutti e Piervincenzi. Tre opzioni per il conduttore: il centrosinistra protesta: era già scritto. La Russa e Salvini: bene così.
- Ranucci fuori da Report: "Sperano che io muoia". La Rai propone al giornalista Tg3, RaiNews o una corrispondenza estera. "Io al Cairo? Come Regeni". E annuncia una battaglia per la libertà di stampa. Presutti e Piervincenzi ereditano il programma, la redazione in rivolta. Le primarie dividono il campo: Schlein, tornata in piazza, parla di dibattito dannoso e spiega che ora bisogna parlare di cose concrete. Conte: "Decidiamo ai gazebo, resteremo uniti".
- Il boia trattato da eroe. Annuncio shock della Serbia: funerali di Stato per Ratko Mladic, il "macellaio di Srebrenica". Manifestazioni in tutto il Paese in memoria del generale condannato per genocidio. Il presidente Vucic cede alle pressioni dei nazionalisti, la provocazione sconcerta l'Europa. Difesa, Crosetto arruola Fedorov: "Vi insegnerò la guerra tech". Report, fuori Ranucci: scontro sui sostituti. L'opposizione insorge, la redazione minaccia le dimissioni.
- Rai, a Report si volta pagina: all'ex conduttore Ranucci proposte la vicedirezione di RaiNews, Tg3 o la corrispondenza dal Cairo. La maggioranza plaude: una scelta dell'azienda. L'opposizione: un editto di TeleMeloni. A sostituire Sigfrido ci saranno Presutti e Piervincenzi. Meloni-Pd, è scontro sull'elettorato di destra. Bonaccini: "Chi non studia sceglie loro". L'altolà della Ue alla Serbia per gli onori di Stato a Mladic: adesione a rischio per i funerali al boia.
- Milan, vai col 9: il centravanti segna e apre la strada, il Venezia resiste e poi si arrende. Decisivi i cambi di Amorim. Leao va al Galatasaray: "Ho pianto". Juve, Kessié a tutti i costi: emergenza centrocampo, c'è l'incontro per il sì. Spalletti per il Parma pensa a David con Kolo. Inter, coppia fissa con il Cagliari: Lautaro e Pio Esposito (e Jones è pronto). Europa League, ottavi subito: è possibile. Inglesi e spagnole per Milan e Juve, ma il sorteggio è ok. Conference, l'Atalanta giocherà con l'Ajax.
- Paratici, lo sgarbo: la Fiorentina alza l'offerta per Zirkzee, Juve superata. Spalletti, oggi il Parma: Lucio senza McKennie, forse Thuram e l'infortunato Yildiz. in EuroLeague trova Real Sociedad e Celta Vigo. Milan, basta Ramos: seconda vittoria di fila per i rossoneri. Rafa Leao preferisce la Turchia all'Aston Villa in Premier: operazione da 43 milioni più due di bonus e dieci di ingaggio. In Europa sfida a Benfica, Sunderland e Bournemouth.
- Europa e Kolo, Lucio ci crede. Il tecnico: "Randal il top degli acquisti". Elogi a Lucumi e Grabara, preoccupazione per Yildiz e Thuram. McKennie out per il Parma. Urna benevola in Europa League, più tosti i rivali del Milan. Chiellini: "Abbiamo il dovere di provarci". Mercato, avanti tutta per Kessié. Ramos, tiro mancino e tanti saluti a Leao. Il sinistro fa esplodere San Siro dopo i clamorosi errori nel primo tempo, nel finale un autogol. Rafa dice sì al Galatasaray, quadriennale da 12 milioni a stagione. Ai rossoneri ne vanno 45.
- Ranucci, game over: addio a "Report". Ufficiale la sostituzione del conduttore: al suo posto Piervincenzi e Presutti. Sigfrido li insulta ("scelta mediocre") e rifiuta le tre proposte Rai. Poi attacca il gruppo Angelucci e posta la foto della bomba messa dal suo amico Lavitola: "Condannano la vittima di un attentato". Finisce un’era di fango a senso unico.
- La stagione delle riforme del Fisco non è finita. Mentre oggi scade il termine per dare la prima attuazione alle direttrici contenute nella delega fiscale, arriva dal ministero dell’Economia un messaggio chiaro. L’atto di indirizzo per la definizione delle priorità per il 2027 firmato dal ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti punta a "completare la riforma fiscale attraverso l’emanazione dei provvedimenti attuativi".
- Hanno ucciso Report: Rai prona alle destre, proposto a Ranucci l'esilio al Cairo. Inviati in fuga. M5s parla di "editto Meloni". Protestano anche Pd e Avs. Al posto di Sigfrido due conduttori sconosciuti. Difesa, Crosetto arruola Fedorov per avere consigli sui droni. Israele, Netanyahu fa rientrare il figlio Yaor per farsi aiutare in campagna elettorale. Ma è odiatissimo perché, mentre gli altri combattevano, si era imboscato negli Usa.
- Così Report rischia di morire. Colpa di governo, Rai (e Ranucci) Il conduttore allontanato dal programma, al suo posto arrivano Daniele Piervincenzi e Giulia Presutti. La redazione contesta la scelta. Il giornalista ha tre opzioni alternative, ma è pronto alla battaglia legale: Putin cavalca la debolezza Usa: "Vedrò Xi e Modi".
- Spento Ranucci, era ora: proposti al giornalista tre ruoli alternativi a "Report". Lui rifiuta e promette cause a pioggia. Conduzione del programma a Presutti e Piervincenzi, ma la redazione si spacca e tanti minacciano l'addio. Bonaccini: chi vota destra ha studiato poco ed è povero, la premier Meloni lo gela. Da Montale a Fo, fino a Jobs e Gates: grandi senza laurea.
- Lunga vita alle Primarie: divisive un corno, sono uno degli strumenti più efficaci per creare un'alternativa. La mozione "Francesco Piccolo" per non farle è autolesionista e allontana il campo largo da un specchio chiamato realtà. Nazi a viale Mazzini: le accuse di "collaborazionismo" ai conduttori di Report, sintesi perfetta del giornalismo più ottuso. Warsh versione falco: l'uomo messo da Trump alla Fed apre al rialzo dei tassi e sfida Bessent sui Treasury.
- Voltapagina: giro di boa per viale Mazzini, ricollocazione per Ranucci. La svolta punta sulle professionalità interne di Presutti e Piervincenzi. Ma le tante domande sulla gestione di "Report" restano aperte. Stabilità, risorse e Sud: La Piazza tira la volata per le Politiche 2027. Parla Anna Ferrari: "Si discute di nomine e incarichi al Csm, mai di giurisdizione". L'avvertimento: Mosca lancia un missile intercontinentale.
- Nato, le manovre anti Russia: l'Alleanza mostra i muscoli, cala il gelo con Mosca. "Putin vuole approfittare della debolezza con Mosca. Roma arruola l'ex ministro di Kiev: Crosetto assume Fedorov, esperto di droni e avversario di Zelensky. Funerali di Mladic, Belgrado sfida la Ue. Bonaccini: "Gli ignoranti votano a destra", Meloni attacca. Report, la Rai rimuove Ranucci: ma è rivolta sui due sostituti.
- La famiglia King, il reverendo Sharpton, Ocasio-Cortez e Sanders: nell’anniversario della marcia per i diritti civili del 1963, il corteo di Washington segna la saldatura tra l’ala socialista dei democratici e la comunità afroamericana. Contro Trump e i limiti al voto nero Report, la destra caccia Ranucci. La Rai nomina due nuovi conduttori, gli inviati minacciano di lasciare. Pd, 5 Stelle e Avs: una ritorsione.