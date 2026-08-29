Dopo un venerdì 28 agosto segnato da temporali anche violenti e grandinate, al Nord si rinforza nuovamente un campo di alta pressione. La giornata di sabato 29 sarà caratterizzata da generali condizioni di bel tempo, con cielo sereno o poco nuvoloso e poche precipitazioni. Non sono esclusi alcuni brevi e isolati acquazzoni estivi sui rilievi e la pianura del Friuli Venezia Giulia. Temperature nella media con valori massimi attesi tra i 27-28 gradi di Genova e Aosta e i 34 di Bologna.

Caldo meno intenso anche sulle regioni del Centro Italia, dove l’anticiclone africano ha perso intensità. La giornata di sabato sarà caratterizzata da nuvolosità diffusa ma non sono previste precipitazioni importanti. Valori massimi compresi tra i 31 e i 34 gradi su gran parte delle città.

Gran caldo invece al Sud. Le regioni meridionali sono ancora interessate da un campo di alta pressione subtropicale che porta con sé generali condizioni di bel tempo e caldo con temperature oltre i 35 gradi su tante città. Picchi di 40 gradi a Caltanissetta e 39 tra Catania, Cosenza, Ragusa e Reggio Calabria. Valori molto caldi, tra i 37 e i 38 gradi, su gran parte di Puglia, Basilicata e Sicilia.

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