Introduzione
Un altro weekend con l’anticiclone africano sull’Italia. Le alte temperature che hanno caratterizzato tutta l’estate italiana persistono sulla Penisola che, in alcune regioni, si trova ancora ad affrontare picchi fino a 38-40 gradi. Il caldo, però, non sarà estremo ovunque: particolarmente afoso il meridione, mentre al Nord il clima sarà più mite e piacevole. Nonostante il bel tempo estivo, non mancano gli eventi estremi che provocano danni e preoccupazione: a Cremona ieri una tromba d’aria ha danneggiato alcuni palazzi e provocato circa 40 feriti non gravi. Ecco nel dettaglio la situazione per il fine settimana.
Quello che devi sapere
Temperature nella media al Nord, afa al Sud
Questo fine settimana le regioni del Nord Italia tornano a respirare con aria più fresca e temperature in lieve calo rispetto ai gradi estremi delle settimane precedenti. Le giornate di sabato 29 e domenica 30 agosto trascorreranno serene, senza i temporali violenti e con grandine che hanno scosso la giornata di venerdì. Al Sud, invece, persiste il gran caldo: il termometro non supererà i 40 gradi ma in alcune città come Caltanissetta, Catania, Cosenza, Ragusa e Reggio Calabria ci saranno picchi fino a 39-40 gradi. Caldo in lievissimo miglioramento da domenica, con massime fino a 37 gradi in Sicilia.
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Inizio settembre con perturbazioni
Un cambio di clima arriverà dall’inizio del mese di settembre. Lunedì una giornata prevalentemente soleggiata e con temperature miti accompagnerà il ritorno degli italiani dalle ferie estive. Da martedì 1 settembre la situazione cambierà a causa del passaggio di una perturbazione atlantica che costringerà a tirare fuori l’ombrello specialmente al Centro e al Nord. Le temperature non caleranno bruscamente, restando miti e piacevoli in vista di un ritorno dell’anticiclone africano: infatti, una nuova ondata di caldo potrebbe arrivare sulla Penisola dal 5 settembre per chiudere una stagione estiva rovente.
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Le previsioni di sabato 29 agosto
Dopo un venerdì 28 agosto segnato da temporali anche violenti e grandinate, al Nord si rinforza nuovamente un campo di alta pressione. La giornata di sabato 29 sarà caratterizzata da generali condizioni di bel tempo, con cielo sereno o poco nuvoloso e poche precipitazioni. Non sono esclusi alcuni brevi e isolati acquazzoni estivi sui rilievi e la pianura del Friuli Venezia Giulia. Temperature nella media con valori massimi attesi tra i 27-28 gradi di Genova e Aosta e i 34 di Bologna.
Caldo meno intenso anche sulle regioni del Centro Italia, dove l’anticiclone africano ha perso intensità. La giornata di sabato sarà caratterizzata da nuvolosità diffusa ma non sono previste precipitazioni importanti. Valori massimi compresi tra i 31 e i 34 gradi su gran parte delle città.
Gran caldo invece al Sud. Le regioni meridionali sono ancora interessate da un campo di alta pressione subtropicale che porta con sé generali condizioni di bel tempo e caldo con temperature oltre i 35 gradi su tante città. Picchi di 40 gradi a Caltanissetta e 39 tra Catania, Cosenza, Ragusa e Reggio Calabria. Valori molto caldi, tra i 37 e i 38 gradi, su gran parte di Puglia, Basilicata e Sicilia.
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Le previsioni di domenica 30 agosto
Campo di alta pressione sulle regioni del Nord. La giornata sarà caratterizzata da generali condizionid i bel tempo con cielo sereno e lieve nuvolosità solo sulle Alpi. Scarse precipitazioni, più probabili sull'alto Veneto. Caldo non eccessivo con valori massimi attesi tra i 28 e i 33 gradi su tutte le città.
Anche al Centro permane il campo di alta pressione. La giornata sarà contraddistinta da generali condizioni di tempo ampiamente soleggiato con temperature miti comprese tra i 30 e i 35 gradi su gran parte delle città.
Caldo più afoso al Sud: bel tempo in generale su tutte le regioni meridionali con valori massimi attorno ai 33-35 gradi su gran parte delle città.
Quinta ondata a settembre?
Secondo il meteorologo de iLMeteo.it, Lorenzo Tedici, intorno al 5 settembre potrebbe arrivare una nuova ondata di caldo africano. Prima, però, tra l’1 e il 2 settembre il passaggio di una perturbazione atlantica costringerà a tirare fuori gli ombrelli al Nord e in parte del Centro. Le temperature resteranno miti prima di tornare alte dal 5 settembre. Le proiezioni a lungo termine, infatti, portano gli esperti a ipotizzare l’arrivo di una quinta fiammata dell'anticiclone.
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Danni per grandine in Veneto
L’Italia, però, oltre al caldo estremo deve fare i conti con episodi di maltempo violento che provoca danni e feriti. Venerdì 28 agosto i vigili del fuoco hanno effettuato oltre 100 interventi in Veneto, colpito da temporali e grandine. La situazione più impegnativa si è registrata nel Veronese, dove gli alberi si sono abbattuti sulle strade ed è stato necessario mettere in sicurezza i tetti delle abitazioni.
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Tromba d’aria a Cremona
A Cremona una tromba d’aria, sempre nella giornata di venerdì 28 agosto, ha provocato danni e una quarantina di persone sono rimaste ferite, tutte in modo lieve. Grandine e forti raffiche di vento hanno danneggiato anche il Duomo e il Palazzo comunale. Sono crollati la copertura di una guglia della Cattedrale e il tetto della torre civica del municipio, l'unica testimonianza rimasta del più antico palazzo comunale, al cui posto venne innalzato nel 1206 quello attuale.