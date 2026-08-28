Le prime pagine dei quotidiani di oggi 28 agosto: la rassegna stampa

La conta dei dispersi e delle vittime dopo la tremenda alluvione in Nepal e Tibet, le minacce della Russia e la rassicurazione di Trump rispetto ai possibili attacchi di Putin alla Nato. Poi, ancora, la morte di Ratko Mladic, "il boia di Srebrenica" e, per lo sport, gli esiti dei sorteggi di Champions League ed il calciomercato. Questi alcuni dei temi principali presenti sulle prime pagine dei quotidiani, in edicola oggi
- Il drammatico bilancio dell'alluvione in Nepal e Tibet in apertura: "Si scava nel fango, 1300 dispersi. Ansia per tre italiani". Spazio poi alle parole di Trump: "Putin non attaccherà" visti i timori "di un'azione contro i Paesi della Nato". Caso Mondiali: "La Uefa pronta a denunciare Infantino". La fine del boia di Srebrenica: "Mladic, il genocidio e gli orrori". Cronaca, il giallo di Noemi: "C'è un indagato". Sorteggi Champions: "Inter e Roma ritrovano Mourinho".
- Le mosse della Russia in primo piano: "La Nato in allerta". Senza preavviso, "il 18 agosto una vasta esercitazione militare ha simulato l'assedio di Kaliningrad". L'Alleanza "diffida Mosca da aggressioni". Trump: "Putin non attaccherà". Disastro in Nepal e Tibet: "Sepolti nel fango 1400 dispersi, anche tre italiani". Esteri: "Morto Mladic, il Macellaio che firmò il genocidio a Srebrenica". Il commento politico: "Non fatemi votare per quella sciagura delle primarie". Inoltre, focus sulla morte dell'artista giapponese Kusama.
- "Arriva la stangata d'autunno", titola in apertura il quotidiano piemontese. Alimentari, "per le famiglie spesa di 420 milioni nei prossimi tre mesi. Non solo benzina e bollette". Il governo "pronto a dare un contributo al settore energetico". Esteri: "Mosca minaccia la Gran Bretagna". Trump: "Putin non attaccherà". Focus su Ratko Mladic: "Morto il boia di Srebrenica". Inferno in Nepal: "Tre italiani tra i 1200 dispersi". Ex Ilva, accusa ai vertici: "E' stato un saccheggio".
- Il Nepal in primo piano: "Il fango porta la morte, tra italiani tra i 1400 dispersi". Intanto Mosca minaccia Londra e Trump sente Putin: "Non attaccherà la Nato". Caso Ranucci, gli esecutori dell'attentato: "Tavares voleva che usassimo la bomba". Carburanti: "Il governo diviso sugli sconti". Sorteggi di Champions League: "Roma, eccoti Mou e Lucho".
- I soteggi della Champions League tra i temi in prima pagina: "Inter, vista ottavi". I nerazzurri ritrovano Mourinho, "ma è andata bene". Ride anche il Napoli, "sfide belle e dure (compreso il Psg) per Roma e Como". Intanto l'Atalanta va avanti in Conference League. Calciomercato: "Kessie, che botte". Affondo della Juventus sul centrocampista, ma "i giallorossi non si arrendono". Milan: "San Siro tifa Ramos". Il Como "è più italiano, presi Kean e Ricci".
- Sorteggio Champions: "Inter e Roma, proprio Mou. Napoli, Max and the City". Chivu e Gasperini "trovano il Real Madrid. De Bruyne, che derby". Europa League: "Juve e Milan tra Vlahovic, Bayer e Lione". Conference League: "Scamacca elimina l'Hapoel (0-1)". Calciomercato: "Ha vinto Kean". L'attaccante dell'Italia sceglie il Como e Paratici "vuole soffiare Zirkzee alla Juventus". Leao: "L'Aston Villa strappa il sì". E Kessie "è ad un passo dalla Juve".
- Calciomercato, in primo piano la scelta di Kessie: "Juve!". Il passaggio del centrocampista ivoriano ai bianconeri è ormai "un affare ai dettagli". E "Sorloth è sempre nel mirino". Torino: "Finalmente Perri. E Braganca è più vicino". Sorteggi di Champions League: "Il Real Mou infiamma Inter e Roma. Cesc, che derby!". Milan, parla Amorim: "San Siro, io voglio divertirmi". Conference League: "Scamacca, un regalo per Sarri". Sinner alla Continassa: "Lezione di mentalità".
- Il caso Ranucci in primo piano: "Report attaccò il cliente vip del socio di Lavitola". Il servizio del 2025 "sui guai del Gruppo Kering (Gucci&C.)". La scoperta: "Pisa, sulla pista dell'aeroporto civile un cannone del Kuwait". Guerra in Ucraina: "La Russia sfonda a est di Slovyansk, negoziati ripartiti". I pm sul crac Ilva: "Fu saccheggiata per aiutare Mittal". Ambiente: "Non solo Nepal, i precedenti pure sulle nostre Alpi". Spettacolo: "Il Nuovo Cinema Maga, in sala gli Usa sbancano".
- Focus su Lavitola in apertura: "Al safari extra-lusso pochi giorni dopo l'attentato". I bombaroli: "Non è mafia". E Ranucci "oggi perde Report". Economia, l'elogio del Financial Times: "Italia meglio della Francia". La tragedia: "Ora il Nepal rischia una nuova ondata. Ansia per tre italiani". Focus sulla morte di Mladic: "Boia mai pentito dell'orrore di Srebrenica". La preoccupazione per la Russia: "Lo Zar minaccia di colpire l'Europa". Trump: "Non lo farà". Sorteggio Champions: "Inter, Roma e Como, è una questione di ex".
- Le pensioni in primo piano: "Chi può perderle". Controlli, trattenute a settemnre e "blocco totale dell'assegno a dicembre". La linea dell'ente "per chi non ha comunicato i redditi nel modo corretto". Caso Report: "Ranucci scaricato dai suoi giornalisti". Cronaca: "Venezia respinge il ricatto islamico". Le parole di Antonio Di Pietro: "Bimbi del bosco educati con amore. Ora liberateli". L'editoriale: "Investitori in fuga da Macron, meglio l'Italia".
- Focus sulle misure in parlamento in primo piano: "Sanatorie e bonus casa sotto esame". Intervista a Cimbri (Unipol): "Mps sarà capofila del secondo polo bancario nazionale". Super tecnologie: "Nvidia, senza sosta la corsa dei ricavi". Telefonia: "Iliad accelera in Italia e punta al primo bilancio in attivo". Esteri, le accuse a Netanyahu: "Critiche al premier, Israele valuta l'espulsione di funzionari inglesi".
- Focus sulle guerre che potrebbero scoppiare tra i temi in prima pagina: "La tempesta che verrà". Si addensano "le nubi di un nuovo conflitto apocalittico, dice Bret Stephens, ma pensarlo come prosecuzione delle guerre novecentesche è un errore". Gurra in Ucrana: "Feluche vaticane". Leone "rimette al centro la Segreteria di Stato con la sua antica diplomazia". Spazio poi ai "conti del Safe" e al governo che "scegliendo di chiedere 8 miliardi invece che 15, ne spenderà 3 in più di interessi".
- La tragedia che ha colpito il Nepal è in primo piano: "Si cercano i dispersi nel fango". Esteri: "Dati in pasto". Gli Stati Uniti "ospitano gli Antifa senza tracciarli e sanzionano, con gli stessi strumenti usati contro Al Qaeda, il collettivo italiano Autistici/Inventati". Ex Ilva, indagata l'ex ad Morselli: "Risorse verso Arcelor Mittal". Srebrenica: "Un boia che molla, è morto Ratko Mladic".
- Focus sul governo in apertura: "Benzina, armi e legge elettorale. Settembre da incubo per Meloni". La presidente del Consiglio "guarda con preoccupazione alle prossime scadenze e alle elezioni del 2027" mentre "gli alleati continuano a litigare". Ratko Mladic: "E' morto il boia di Srebrenica". Il punto sulla guerra in Ucraina: "C'è un patto tra Putin e Trump". Le parole degli attentatori di Ranucci: "Doveva essere una sceneggiata".
- La Russia in primo piano: "La vampa d'agosto". Da Mosca minaccia shock a Londra: "Possibili attacchi contro siti militari inglesi anche fuori dall'Ucraina". Zacharova "attacca anche Parigi, Peskov minimizza". E l'esercito russo "oltrepassa la linea difensiva ucraina". Il caso Ranucci: "E' fuori da Report". Politica, elezioni in vista: "Il campo largo non ha un programma".
- La Russia in apertura: "Minacce russe a Londra". Trump: "Non colpirà". Mosca "alza il tiro" e promette "raid sulle basi militari inglesi se l'Ucraina userà le armi britanniche". Intervista a Tajani: "Aiutiamo famiglie e imprese. Non si spaventano i mercati". Disastro in Nepal: "I morti sono centinaia. Ansia per tre italiani dispersi". Genocidio in Bosnia: "Morto Mladic, il boia di Srebrenica".