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Le prime pagine dei quotidiani di oggi 28 agosto: la rassegna stampa

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La conta dei dispersi e delle vittime dopo la tremenda alluvione in Nepal e Tibet, le minacce della Russia e la rassicurazione di Trump rispetto ai possibili attacchi di Putin alla Nato. Poi, ancora, la morte di Ratko Mladic, "il boia di Srebrenica" e, per lo sport, gli esiti dei sorteggi di Champions League ed il calciomercato. Questi alcuni dei temi principali presenti sulle prime pagine dei quotidiani, in edicola oggi

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