Brendan Blumer e Salvatore Spano si sposano, le nozze in Sardegna

La coppia si è conosciuta in Sardegna dove Spano, originario di Olbia, lavorava in una boutique di lusso. L’imprenditore americano e il compagno italiano diranno il loro sì il 5 settembre in Gallura ma i festeggiamenti sono già iniziati con un concerto privato di Katy Perry e proseguiranno alla vigilia delle nozze con una festa sul traghetto Agata che ospiterà le esibizioni di Lady Gaga e dei Coldplay ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

L’Italia, quando si tratta di vip internazionali, resta sempre una prima scelta. Che si tratti di vacanze o di altri eventi da celebrare, i paesaggi e i sapori della Penisola continuano ad attrarre volti noti anche da oltreoceano. Dopo il matrimonio siciliano, all’inizio dell’estate, tra la popstar Dua Lipa e l’attore Callum Turner, a inizio settembre sarà il momento del re delle criptovalute Brendan Blumer e dell’italianissimo Salvatore Spano che hanno scelto la Sardegna come cornice per il loro sì. L’isola ha un forte valore per la coppia in primis per le radici di Spano, nato e cresciuto a Olbia, ma anche perché proprio lì i due si sono conosciuti, quando l’italiano lavorava ancora in una boutique di lusso. I preparativi in vista delle nozze sono già iniziati: attesi tra gli invitati molti amici famosi della coppia, a partire da George Clooney e Lady Gaga.

I festeggiamenti Il giorno delle nozze è il 5 settembre ma nella Gallura, luogo scelto dalla coppia per il ricevimento, i festeggiamenti sono già iniziati. Ad aprire le danze è stata Katy Perry, grande amica della coppia, che si è esibita per un gruppo ristretto di amici degli sposi durante il Gala Night in un hotel di lusso della Gallura. Dopo alcuni giorni di vacanze italiane, i festeggiamenti riprenderanno il 4 settembre, alla vigilia delle nozze, con una grande festa a bordo del traghetto Agata, ormeggiato nel porto di Olbia, che ospiterà un palco per le esibizioni di Lady Gaga e dei Coldplay. Vedi anche Dua Lipa, le foto del matrimonio in Sicilia con Callum Turner