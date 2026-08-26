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Due morti nello schianto di un piccolo elicottero nel Verbano-Cusio-Ossola. FOTO

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Un piccolo elicottero è precipitato in Piemonte: i due occupanti, un uomo di 60 anni e una donna di 63, sono morti sul colpo. L'incidente si è verificato ad Antrona Schieranco, nel Verbano-Cusio-Ossola, vicino alla digadi Campliccioli

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