Due morti nello schianto di un piccolo elicottero nel Verbano-Cusio-Ossola. FOTO
Un piccolo elicottero è precipitato in Piemonte: i due occupanti, un uomo di 60 anni e una donna di 63, sono morti sul colpo. L'incidente si è verificato ad Antrona Schieranco, nel Verbano-Cusio-Ossola, vicino alla digadi Campliccioli
- Un piccolo elicottero è precipitato mercoledì mattina intorno alle 11.30 in Piemonte: i due occupanti, un uomo di 60 anni e una donna di 63, sono morti sul colpo.
- L'incidente si è verificato ad Antrona Schieranco, nel Verbano-Cusio-Ossola, vicino alla diga di Campliccioli.
- Secondo i vigili del fuoco ha urtato dei cavi, quella della funivia Enel di servizio alla diga, e si è incendiato.
- Il velivolo, a quanto pare, sarebbe un autogiro: si tratta di una sorta di elicottero nel quale il motore non aziona l'elica ma fornisce solo la spinta in avanti. L'elica, invece, resta in "folle" e ruota solo grazie al vento che la investe, girando in quella che viene definita un moto di "autorotazione"