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Maltempo, trombe d'aria e danni in provincia di Varese. Voli cancellati a Malpensa

Cronaca

Oltre 100 interventi dei Vigili del fuoco e della Protezione civile durante la notte. Nella giornata di oggi proseguirà la ricognizione dei danni. Allagate alcune aree dell’aeroporto lombardo, con disagi e ripercussioni per i viaggiatori

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L'ondata di maltempo che si è abbattuta in queste ore sul Centro-Nord ha creato danni e disagi in Lombardia, e in particolare nella provincia di Varese. Qui tra lunedì sera e martedì mattina sono stati oltre 100 gli interventi dei vigili del fuoco, con l'arrivo di cinque squadre in rinforzo da Milano e Monza e Brianza.

I danni per la tromba d'aria

Gli interventi hanno riguardato soprattutto alberi caduti, tetti danneggiati e allagamenti. A Busto Arsizio un albero ha schiacciato un'auto in viale Trentino, senza provocare feriti. Numerose le cantine allagate e i disagi alla viabilità. A Gorla Maggiore una tromba d'aria ha provocato la caduta di diversi alberi e lo scoperchiamento di un tetto, trascinato dal vento per circa 50 metri. La Protezione Civile è intervenuta per tutta la notte e oggi prosegue la ricognizione dei danni. Problemi anche a Ferno, dove alberi e detriti hanno ostruito alcune strade, bloccando temporaneamente la circolazione. 

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A Malpensa voli cancellati e alcune aree dell'aeroporto allagate

Pesanti ripercussioni si sono registrate anche all'aeroporto di Malpensa durante la fase più intensa del maltempo. Allagamenti hanno interessato le piste e alcune aree del terminal, la situazione è stata successivamente risolta. Nella serata di ieri alcuni voli in arrivo e in partenza sono stati cancellati. I vigili del fuoco proseguono intanto le operazioni per completare gli interventi e mettere in sicurezza le zone colpite.

 

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