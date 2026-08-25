Oltre 100 interventi dei Vigili del fuoco e della Protezione civile durante la notte. Nella giornata di oggi proseguirà la ricognizione dei danni. Allagate alcune aree dell’aeroporto lombardo, con disagi e ripercussioni per i viaggiatori ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

L'ondata di maltempo che si è abbattuta in queste ore sul Centro-Nord ha creato danni e disagi in Lombardia, e in particolare nella provincia di Varese. Qui tra lunedì sera e martedì mattina sono stati oltre 100 gli interventi dei vigili del fuoco, con l'arrivo di cinque squadre in rinforzo da Milano e Monza e Brianza.

I danni per la tromba d'aria Gli interventi hanno riguardato soprattutto alberi caduti, tetti danneggiati e allagamenti. A Busto Arsizio un albero ha schiacciato un'auto in viale Trentino, senza provocare feriti. Numerose le cantine allagate e i disagi alla viabilità. A Gorla Maggiore una tromba d'aria ha provocato la caduta di diversi alberi e lo scoperchiamento di un tetto, trascinato dal vento per circa 50 metri. La Protezione Civile è intervenuta per tutta la notte e oggi prosegue la ricognizione dei danni. Problemi anche a Ferno, dove alberi e detriti hanno ostruito alcune strade, bloccando temporaneamente la circolazione. Vedi anche Francia, tornado nel Sud-Ovest: decine di feriti, danneggiate 300 case