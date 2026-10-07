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Il presidente della Regione Liguria Marco Bucci operato al Galliera: le sue condizioni

Cronaca

"Sono stato sottoposto a un intervento di ricostruzione cutanea al naso, dopo la rimozione, avvenuta la scorsa settimana, di un basalioma", ha scritto Bucci in un post su Facebook, condividendo la sua foto sul letto d'ospedale

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Il presidente della Regione Liguria Marco Bucci è stato sottoposto ieri a un nuovo intervento chirurgico all'ospedale Galliera di Genova. "Sono stato sottoposto a un intervento di ricostruzione cutanea al naso, dopo la rimozione, avvenuta la scorsa settimana, di un basalioma", ha scritto Bucci in un post su Facebook, condividendo la sua foto sul letto d'ospedale. "L’intervento è perfettamente riuscito. Ringrazio il professor Giuseppe Signorini, il dottor Paolo Iacoviello, il professor Cesare Massone e tutto il personale dell’Ospedale Galliera per la professionalità, la competenza e l’attenzione con cui mi stanno seguendo". "Grazie anche a tutte le persone che in queste ore mi stanno dimostrando vicinanza e affetto con telefonate e messaggi", ha aggiunto il governatore, raccogliendo oltre 7mila 'mi piace' e più di 2mila commenti. Moltissimi di buona guarigione, ma tra i tanti c'è anche qualcuno che gli scrive: "Si ricordi che in molti non hanno la fortuna che ha Lei di poter fare così in fretta".

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