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Francia, tornado nel Sud-Ovest: decine di feriti, danneggiate 300 case

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Colpita la cittadina di Pomas: 39 le persone rimaste ferite, 15 delle quali sono state trasportate in ospedale. Ingenti i danni

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In Francia un tornado si è abbattuto nel tardo pomeriggio di lunedì sul comune di Pomas, nel Sud-Ovest: trentanove persone sono rimaste ferite, "di cui una quindicina ricoverate in ospedale, ma senza gravi conseguenze", ha reso noto la sottoprefetta Emmanuelle Plantier-Lemarchand citata dai media francesi. 

 

Nella cittadina, che conta circa 1.000 abitanti, secondo quanto riferito dalla prefettura dell'Aude, il bilancio dei danni materiali è di 300 abitazioni danneggiate, di cui oltre 200 sono state oggetto di operazioni di ricognizione.

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