Francia, tornado nel Sud-Ovest: decine di feriti, danneggiate 300 case

Colpita la cittadina di Pomas: 39 le persone rimaste ferite, 15 delle quali sono state trasportate in ospedale. Ingenti i danni

In Francia un tornado si è abbattuto nel tardo pomeriggio di lunedì sul comune di Pomas, nel Sud-Ovest: trentanove persone sono rimaste ferite, "di cui una quindicina ricoverate in ospedale, ma senza gravi conseguenze", ha reso noto la sottoprefetta Emmanuelle Plantier-Lemarchand citata dai media francesi.

Nella cittadina, che conta circa 1.000 abitanti, secondo quanto riferito dalla prefettura dell'Aude, il bilancio dei danni materiali è di 300 abitazioni danneggiate, di cui oltre 200 sono state oggetto di operazioni di ricognizione.