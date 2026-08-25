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Biella, ciclista disperso dopo essere stato travolto dalla piena di un torrente

Cronaca

L'incidente è avvenuto questa mattina intorno alle 5:30. L'uomo stava tentando di attraversare un guado chiuso dalla Protezione civile. Ricerche in corso dei i vigili del fuoco con il nucleo Saf e dei carabinieri. Impiegato anche un elicottero

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Un ciclista risulta disperso dopo essere stato travolto dalla piena del torrente Cervo, nel Biellese. L'incidente è avvenuto intorno alle 5.30  al guado di Castelletto Cervo, dal lato di Mottalciata, e il personale della protezione civile, presente per il monitoraggio della piena, ha notato l'uomo nei pressi dell'attraversamento chiuso. Gli operatori hanno tentato inutilmente di fermarlo prima che venisse trascinato via dalla corrente. A terra operano i vigili del fuoco con il nucleo Saf e i carabinieri, mentre dall'alto perlustra la zona un elicottero da Varese con i sommozzatori di Milano, presenti anche i sindaci del territorio. Il traffico viario nell'area del guado resta completamente interrotto e deviato su viabilita' alternativa. Le ricerche sono state estese lungo tutto il torrente e i relativi guadi in direzione del territorio vercellese (LEGGI ANCHE: MALTEMPO IN LOMBARDIA: TROMBE D'ARIA E DANNI).

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