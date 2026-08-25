Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Bimba morta a Palermo per difterite, i genitori denunciano i tre ospedali

Cronaca

La coppia, che aveva scelto di non vaccinare la figlia e ora è indagata per omicidio colposo, ha deciso di depositare una denuncia contro i tre nosocomi che hanno avuto in cura la piccola dal 13 al 19 agosto. Nella giornata di mercoledì si svolgerà l’autopsia sul corpo della bambina

ascolta articolo
Sceglici su:
Google Discover Fonti Preferite

I genitori di Anna Rosa, la bimba morta a 4 anni per difterite a Palermo, hanno presentato alla procura una denuncia, attraverso l'avvocato Luigi Marrandino, del foro di Napoli Nord, ai tre ospedali che hanno avuto in cura la piccola dal 13 al 19 agosto: Cervello, Civico e ospedali dei bambini (che dipende dal Civico). 

Si attende l'autopsia

I genitori, che avevano deciso di non vaccinare la figlia e che sono indagati dalla procura di Palermo per omicidio colposo, hanno nominato come proprio consulente di parte il professore Maurizio Municinò, specialista in Medicina legale, igiene e prevenzione. Intanto, dopo la conferma della positività alla difterite da parte dell’Istituto superiore di sanità, si attenda l’autopsia sul corpo della piccola vittima, che sarà effettuata nella giornata di domani (mercoledì 26 agosto).

Approfondimento

Vaccino difterite obbligatorio? Quando si fa? Quanto dura? Le risposte

Cronaca: Ultime notizie

Salento, incidente frontale sulla Salice-Veglie: morti moglie e marito

Cronaca

Un uomo di 51 anni e la moglie 47enne sono deceduti nella notte dopo uno scontro sulla...

Virus West Nile, morta una donna di 72 anni in provincia di Napoli

Cronaca

Il decesso è stato registrato a Qualiano, dove altre tre persone risultano esser state contagiate...

Furto opere Antonello da Messina, "indagato uno dei custodi del museo"

Cronaca

Secondo quanto ricostruito da La Repubblica, uno dei dipendenti in turno la sera di Ferragosto...

Le prime pagine dei quotidiani di oggi 25 agosto: la rassegna stampa

Cronaca

Il sì di Londra e Parigi all'Ucraina per la produzione di missili a lungo raggio con la...

16 foto

Meteo, le previsioni di settembre in Italia: cosa aspettarsi

Cronaca

L’estate 2026 si farà ricordare per le altissime temperature e il caldo estremo, almeno fino alla...

Cronaca: i più letti