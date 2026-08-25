La coppia, che aveva scelto di non vaccinare la figlia e ora è indagata per omicidio colposo, ha deciso di depositare una denuncia contro i tre nosocomi che hanno avuto in cura la piccola dal 13 al 19 agosto. Nella giornata di mercoledì si svolgerà l’autopsia sul corpo della bambina
I genitori di Anna Rosa, la bimba morta a 4 anni per difterite a Palermo, hanno presentato alla procura una denuncia, attraverso l'avvocato Luigi Marrandino, del foro di Napoli Nord, ai tre ospedali che hanno avuto in cura la piccola dal 13 al 19 agosto: Cervello, Civico e ospedali dei bambini (che dipende dal Civico).
Si attende l'autopsia
I genitori, che avevano deciso di non vaccinare la figlia e che sono indagati dalla procura di Palermo per omicidio colposo, hanno nominato come proprio consulente di parte il professore Maurizio Municinò, specialista in Medicina legale, igiene e prevenzione. Intanto, dopo la conferma della positività alla difterite da parte dell’Istituto superiore di sanità, si attenda l’autopsia sul corpo della piccola vittima, che sarà effettuata nella giornata di domani (mercoledì 26 agosto).