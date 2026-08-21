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Lecce, 72enne morto sbranato da Rottweiler a Nardò: indagato il proprietario dei cani

Cronaca

I Carabinieri, coordinati dalla Procura di Lecce, hanno disposto accertamenti veterinari sui cani e l'autopsia sulla salma, che sarà eseguita lunedì alla presenza dei consulenti delle parti. La vittima era in un terreno di sua proprietà quando sarebbe stata assalita dai due animali, probabilmente fuggiti da una villetta vicina

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Il proprietario dei due cani rottweiller che mercoledì 19 agosto hanno azzannato e ucciso il 72enne Giuseppe Pampo in località Salmenta nelle campagne di Nardò in provincia di Lecce,  è indagato per omicidio colposo. Le indagini , coordinate dalla Procura della Repubblica di Lecce, sono affidate ai carabinieri. 

Accertamenti veterinari sui cani

I veterinari del Servizio Veterinario di Nardò hanno effettuato il prelievo di materiale ematico e salivare sui due animali. I campioni saranno confrontati con il materiale biologico repertato sul corpo della vittima per confermare la responsabilità dell'aggressione.

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Autopsia e verifiche tecniche

È stata disposta l'autopsia sulla salma, che verrà eseguita nella giornata di lunedì alla presenza dei consulenti delle parti. Gli accertamenti proseguono per chiarire ogni aspetto della vicenda e ricostruire con precisione la dinamica dell'attacco.

La ricostruzione dell'aggressione

L'uomo si era recato in un terreno di sua proprietà per raccogliere frutta quando sarebbe stato assalito dai due cani, come riferito dai suoi parenti arrivati per soccorrerlo. Secondo le prime verifiche, i rottweiler sono fuggiti da una villetta vicina.

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