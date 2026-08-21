Lecce, animale aggredisce turisti in struttura ricettiva: tre feriti

Le vittime sono una donna di 52 anni, la figlia di 12 e un uomo di 47 anni intervenuto in aiuto. Le due turiste, non in pericolo di vita, sono ricoverate al Vito Fazzi di Lecce, l'uomo è stato dimesso con cinque giorni di prognosi. I carabinieri stanno ricostruendo la dinamica e verificando la natura dell'animale

Una turista di 52 anni, in vacanza con la figlia di 12 anni, è stata aggredita e ferita da un animale in una struttura ricettiva nella zona di Punta Pizzo, a Gallipoli. I presenti hanno parlato di un lupo, ma l'ipotesi più probabile è che si trattasse di un cane. Feriti anche la ragazzina e un uomo di 47 anni intervenuto in loro aiuto.

I soccorsi e le condizioni dei feriti

L'episodio è avvenuto nella tarda serata di ieri. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Stazione di Gallipoli. La donna e la figlia, non in pericolo di vita, sono state trasportate all'ospedale Vito Fazzi di Lecce, dove restano ricoverate per accertamenti e cure. Il 47enne è stato visitato presso l'ospedale di Gallipoli e dimesso con una prognosi di 5 giorni.