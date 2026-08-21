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Azzannato al volto da due cani: bambino di 9 anni operato a Sassari

Cronaca
©Ansa

Il bimbo aggredito da due Amstaff in Gallura ha riportato ferite a braccia, gambe e volto ma non è in pericolo di vita. Trasportato all'ospedale Santissima Annunziata di Sassari, è stato sottoposto a sutura delle lesioni e a un intervento di chirurgia plastica

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Non è in pericolo di vita, ma ha riportato diverse ferite, anche al volto, il bambino di nove anni residente in un centro della Gallura che ieri sera è stato azzannato da due cani di razza Amstaff mentre si trovava in strada.

La dinamica dell'attacco

L'aggressione è avvenuta mentre il piccolo era in compagnia di altri bambini più grandi. I due animali, già segnalati in passato per la loro presenza nella zona, si sarebbero avventati su di lui procurandogli lesioni alle braccia, alle gambe e soprattutto al volto.

Le cure in ospedale e le indagini dei Carabinieri

Il bambino è stato soccorso immediatamente e trasferito all'ospedale Santissima Annunziata di Sassari, dove gli sono state suturate le ferite ed è stato sottoposto a un intervento di chirurgia plastica. Sul luogo dell'aggressione sono giunti i Carabinieri della stazione locale che ora indagano per capire a chi appartengano i due cani e come mai si trovassero liberi. 

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