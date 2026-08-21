Azzannato al volto da due cani: bambino di 9 anni operato a Sassari

Il bimbo aggredito da due Amstaff in Gallura ha riportato ferite a braccia, gambe e volto ma non è in pericolo di vita. Trasportato all'ospedale Santissima Annunziata di Sassari, è stato sottoposto a sutura delle lesioni e a un intervento di chirurgia plastica ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Non è in pericolo di vita, ma ha riportato diverse ferite, anche al volto, il bambino di nove anni residente in un centro della Gallura che ieri sera è stato azzannato da due cani di razza Amstaff mentre si trovava in strada.

La dinamica dell'attacco L'aggressione è avvenuta mentre il piccolo era in compagnia di altri bambini più grandi. I due animali, già segnalati in passato per la loro presenza nella zona, si sarebbero avventati su di lui procurandogli lesioni alle braccia, alle gambe e soprattutto al volto.