Soccorso ingiustificato Guardia Finanza a pagamento, le nuove regole

Gdf ribadisce che “non viene introdotto alcun pagamento generalizzato". "Chi si trova in una situazione di pericolo, oppure teme concretamente per l'incolumità di un'altra persona, deve continuare a chiedere aiuto senza esitazione. Il pagamento non sarà automatico. Prima verrà sempre prestato il soccorso e soltanto dopo la conclusione delle operazioni saranno ricostruite e valutate le circostanze che hanno determinato l'intervento", scrivono le Fiamme Gialle.