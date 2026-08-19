Famiglia assalita da cavalli allo stato brado sui monti nel Comasco

È successo nel tardo pomeriggio di ieri sul Monte Generoso, al confine con la Svizzera. Una famiglia composta da madre, padre e bimba di 7 anni ha chiesto l’intervento dei soccorsi che hanno recuperato con un elicottero la famiglia e il loro cane, ferito dai cavalli imbizzarriti

Una famiglia è stata messa in salvo dai vigili del fuoco dopo essere stata aggredita da un branco di cavalli allo stato brado. È successo nel tardo pomeriggio di ieri nel Comasco, sul Monte Generoso, ai confini con la Svizzera. Un forte rumore, forse il rombo del motore di una moto da trial, avrebbe spaventato i cavalli che pascolavano da soli: gli animali, a quel punto fuori controllo, si sarebbero avventati contro una famiglia di tre persone che si trovava nei pressi per una passeggiata.

I soccorsi

Madre, padre e una bambina di 7 anni hanno dovuto chiedere l’intervento dei vigili del fuoco la cui sala operativa, dopo averne individuato la posizione in quota, ha inviato l'elicottero e anche una squadra via terra. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito, tranne il cane della famiglia che è stato preso di mira dai cavalli imbizzarriti che lo hanno calpestato e morso. I soccorsi sono andati a buon fine: l’elicottero ha recuperato e messo in salvo i due adulti, la bimba e il loro animale che è stato poi affidato alle cure di un veterinario.