I soccorritori hanno messo in salvo la famiglia composta da madre, padre e due bambini di 7 e 10 anni, rimasti bloccati a Forcella Rinsen, nel gruppo del Monte Siera, in provincia di Udine, a quota 2180 metri. Le operazioni sono state complesse a causa della nebbia e delle nuvole basse che hanno ridotto la visibilità per l’elicottero

La strada davanti a loro era franata. Per questo motivo una famiglia è rimasta bloccata in montagna, nella zona di Udine, e ha dovuto richiedere l’intervento del soccorso alpino per tornare a valle. Gli escursionisti, madre di 38 anni, padre di 40 e i due figli di 7 e 10 anni, si trovavano a Forcella Rinsen, nel gruppo del Monte Siera a quota 2180 metri. A un certo punto del percorso, la famiglia non è stata più in grado di proseguire la discesa dalla forcella perché il sentiero non esiste più: da tempo la strada è franata e quindi chiusa alla percorrenza.

I soccorsi

In aiuto della famiglia si è mobilitato il soccorso alpino di Sappada, in provincia di Udine. Le operazioni di recupero della famiglia, già difficili via terra a causa della frana, sono state rese più complesse dalla mancanza di visibilità per le nuvole basse e la nebbia. Con un primo intervento l’elicottero è riuscito a portare in salvo la madre e uno dei figli, portati nei pressi del rifugio Monte Siera, dove i soccorritori di Sappada erano saliti in quad e con il mezzo fuoristrada. Poi, una nebbia più fitta ha reso ancora più lungo il recupero degli altri due membri della famiglia: due soccorritori si sono dovuti calare su due versanti della forcella in modo da poter allestire una corda fissa di un centinaio di metri lungo la quale far attraversare e quindi calare in sicurezza il secondo bambino e il padre. Il bambino è stato messo in salvo per primo, mentre il padre ha dovuto attendere più tempo: i salvataggi alla fine sono andati a buon fine e si sono conclusi intorno alle 20.