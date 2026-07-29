Soccorso ingiustificato, fino a 4mila euro l'ora per un elicottero

Guardia di Finanza, soccorso ingiustificato: fino a 4mila euro l'ora per un elicotteroEconomia
Le nuove tariffe, fissate dal Mef, prevedono un addebito dei soccorsi "senza motivo" o che si rendono necessari in caso di dolo o colpa grave. Per i mezzi di terra si applica un costo a chilometro, variabile in base all'alimentazione. Il personale della Guardia di Finanza va da 30 a 70 euro l'ora, con interventi sotto i 60 minuti conteggiati comunque come un'ora
Quattromila euro all'ora per un elicottero, cinquemila per un aereo turboelica, 100 euro per i mini droni. Sono le tariffe fissate dal Ministero dell'Economia, in applicazione delle nuove norme della legge di Bilancio, per l'addebito dei costi di soccorsi "senza motivo" o per chi ha effettuato la chiamata in caso di dolo o colpa grave, quando l'intervento coinvolge personale o mezzi della Guardia di Finanza.
Costi dei mezzi di terra
Per i mezzi terrestri il provvedimento stabilisce tariffe calcolate sui chilometri percorsi differenziate in base all'alimentazione. Gli autofurgoni diesel risultano meno costosi rispetto ai veicoli a benzina o ibridi. Tra i mezzi più onerosi figura la motoslitta, con un costo pari a circa un euro e mezzo per chilometro.
Costo orario del personale
Come riportato dal Corriere della Sera, il decreto definisce anche le tariffe del personale impiegato: circa trenta euro all'ora per appuntati e finanzieri, fino a sessanta euro per gli ufficiali superiori. I reparti specializzati possono arrivare a circa settanta euro. Ogni intervento inferiore ai sessanta minuti viene comunque conteggiato come un'ora, mentre oltre tale soglia si applicano frazioni di mezz'ora.