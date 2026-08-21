Le prime pagine dei quotidiani di oggi 21 agosto: la rassegna stampa

Sono la spaccatura in Europa sui migranti e le manovre di Mps a dominare le aperture dei giornali in edicola stamattina. Ue sempre più divisa, con Svezia e Finlandia che dicono sì ai rimpatri verso l'Italia dopo Germania e Svizzera. Via libera del Cda di Siena a Lovaglio, Intesa prepara le contromosse. Sugli sportivi, il calciomercato acceso da Juventus e Milan, ma anche la vigilia del via al campionato con l'Inter ancorra davanti a tutte