Le prime pagine dei quotidiani di oggi 21 agosto: la rassegna stampa

Sono la spaccatura in Europa sui migranti e le manovre di Mps a dominare le aperture dei giornali in edicola stamattina. Ue sempre più divisa, con Svezia e Finlandia che dicono sì ai rimpatri verso l'Italia dopo Germania e Svizzera. Via libera del Cda di Siena a Lovaglio, Intesa prepara le contromosse. Sugli sportivi, il calciomercato acceso da Juventus e Milan, ma anche la vigilia del via al campionato con l'Inter ancorra davanti a tutte
- Migranti e Mps sono i temi principali che campeggiano sulle aperture dei quotidiani in edicola stamattina. Sul Corriere della Sera, spazio al piano anti scalata di Mps col via libera del Cda a Lovaglio. Intesa prepara le contromosse. In taglio alto la spaccatura dell'Europa sui migranti: rimpatri in Italia anche da Svezia e Finlandia. Domani via al campionato: tutti contro l'Inter
- 'Dall'Europa all'Italia, ecco l'altra remigrazione' titola in prima La Repubblica. Salgono a cinque i Paesi pronti a rimandare indietro i richiedenti asilo sbarcati qui. Mps, via libera al piano Lovaglio: Lega in ansia per Bpm. Bambina muore per la difterite, dai genitori no al vaccino
- Anche sulla Stampa ampio spazio alla divisione interna all'Unione europea sulla gestione dei migranti. Francia e Spagna a sorpresa: no ai dublinanti nel vostro Paese. Mps prova a sfidare Intesa, si legge invece a centro pagina. Doppia offerta per rilevare Bpm e Banco Generali. Femminici, intervista al ministro Valditara: "La scuola educa al rispetto"
- 'Migranti in Italia dal Nord Europa' è anche il titolo dell'apertura odierna del Messaggero. Dopo Germania, Austria e Svizzera, anche gli scandinavi approvano l'accordo Ue di giugno. Mps sfida Intesa sull'Offerta: Ops su Banca Generali e Bpm. Tajani: "La politica resti fuori"
- Spese militari in primo piano sul Fatto Quotidiano, dove si legge di 3,4 miliardi per i tank italo-tedeschi. Riarmo, la Difesa paga la prima tranche sui 23 miliardi in tutto. Ucraina, la vice di Zelensky ha riciclato 3 milioni con la banca di Stato
- Sulla Gazzetta dello Sport protagonista la Juventus che prepara altri due colpi in vista dell'inizio del campionato: assalto dei bianconeri a Kessie e Zirkzee, cresce il pressing per l'uscita anche in prestito di Koopmeiners e David. Inter formato extra-large: ora ha due squadre top
- Rivoluzione Milan sul Corriere dello Sport: dopo i colpi, Cardinale deve pensare alle cessioni, a cominciare da quella eccellente di Leao. Da piazzare anche Tomori, Fofana e Nkunku. Napoli, passi avanti per Juan Jesus
- Il nuovo acquisto della Juventus Jhon Lucumí protagonista sulla prima di Tuttosport, dove viene promosso da un sondaggio tra i grandi ex bianconeri. Il Torino vuole Esposito e offre al Cagliari Ilkhan e Ilic
- Sul Giornale si parla di 'scarica-migranti' dell'Europa, con Svezia e Finlandia che forzano il nuovo regolamento. Lovaglio e Mps resistono a Intesa, in taglio alto ancora le chat tra Lavitola e Ranucci
- 'Mps, ok doppia Ops ma Cda spaccato' è ovviamente l'apertura del Sole 24 Ore. Passano le offerte in azioni su Bpm e Banca Generali. Maxi cedola da 4 miliardi. Francia, Italia, Germania e Uk a Israele: "Stop alle colonie in Cisgiordania"
- Libero apre con un focus su quelle che definisce 'tutte le balle della sinistra sui migranti'. Questione Lega, Salvini apre ai governatori: "Li coinvolgerò nella squadra", mentre Lavitola cambia ancora versione
- 'Gente di Dublino' è il titolo scelto dal Manifesto per riassumere la questione migranti: sono cinque ora i Paesi che pretendono da Roma il rispetto delle nuove regole di Dublino. La guerra dei confiniti scatenata da Meloni dopo Ceute, si legge, è un autogol
- Sul Resto del Carlino si legge ancora di un Lovaglio che sfida Intesa: nuovo polo da 70 miliardi. Fotonotizia a centro pagina per la benzina che raggiunge i 2 euro al litro, mentre Donald Trump annuncia guerra economica all'Iran