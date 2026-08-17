A Ferragosto è stata a Polignano a Mare per una gita in barca con Marcello Gemmato. Venerdì 21 agosto sarà a Taranto per l’apertura dei Giochi del Mediterraneo

Giorgia Meloni sta trascorrendo alcuni giorni di vacanza in Puglia insieme alla figlia Ginevra e a un gruppo di amici. Secondo quanto riporta il Corriere del Mezzogiorno, a Ferragosto la presidente del Consiglio è stata a Polignano a Mare, dove ha partecipato a una gita in barca insieme al sottosegretario alla Salute e coordinatore regionale di Fratelli d’Italia, Marcello Gemmato, fedelissimo e storico collaboratore della Meloni.

