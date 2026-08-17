A Ferragosto è stata a Polignano a Mare per una gita in barca con Marcello Gemmato. Venerdì 21 agosto sarà a Taranto per l’apertura dei Giochi del Mediterraneo
Giorgia Meloni sta trascorrendo alcuni giorni di vacanza in Puglia insieme alla figlia Ginevra e a un gruppo di amici. Secondo quanto riporta il Corriere del Mezzogiorno, a Ferragosto la presidente del Consiglio è stata a Polignano a Mare, dove ha partecipato a una gita in barca insieme al sottosegretario alla Salute e coordinatore regionale di Fratelli d’Italia, Marcello Gemmato, fedelissimo e storico collaboratore della Meloni.
Il soggiorno in Valle d’Itria e l’appuntamento a Taranto
La premier soggiorna nella zona di Ceglie Messapica, in Valle d’Itria, dove ha già trascorso parte delle vacanze negli anni scorsi. La pausa terminerà venerdì 21 agosto, quando Meloni sarà a Taranto per la cerimonia di apertura della ventesima edizione dei Giochi del Mediterraneo, prevista alle 20.15 allo stadio Iacovone. Alla cerimonia parteciperà anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella.
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Ipa/Sky TG24
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