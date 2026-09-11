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Cagliari, uccide la moglie 81enne e poi chiama i carabinieri

Cronaca

Il delitto è avvenuto in una casa a Monserrato, nella Città metropolitana di Cagliari. L'uomo ha poi confessato ed è stato fermato dai carabinieri. Si indaga per capire i motivi del gesto

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Un uomo di 81 anni ha ucciso la moglie in casa e poi ha chiamato i carabinieri per confessare l'omicidio. È accaduto oggi pomeriggio a Monserrato, nella Città metropolitana di Cagliari.

Indagano i carabinieri

Ancora non sono chiare le cause e la dinamica del gesto. L'uomo è stato fermato dai carabinieri. Sul posto stanno operando i carabinieri della Compagnia di Quartu Sant'Elena e del Comando provinciale di Cagliari. Secondo quanto emerso ci sarebbero anche alcuni testimoni, i familiari dei due coniugi appunto, del delitto.

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