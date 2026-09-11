Morte Denise Cosco, sopralluogo pm e carabinieri nel suo appartamento

Sopralluogo di inquirenti e investigatori nella casa ad Ariccia dove Denise Cosco, figlia di Lea Garofalo, viveva insieme al compagno e dove domenica si è lanciata dal terzo piano. Presenti al sopralluogo, per ulteriori rilievi, il pm della procura di Velletri Domenico Vicario e i carabinieri del Nucleo Investigativo di Frascati