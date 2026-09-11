Convegno No Vax al Pirellone, Pd denuncia irruzione nei suoi uffici

Una trentina di persone sono salite fino agli uffici del gruppo regionale del Pd a Palazzo Pirelli, dopo il post con cui i dem avevano denunciato il convegno "Il cammino nella luce", promosso dal consigliere regionale della Lega Emanuele Monti e dedicato "ai danneggiati da vaccino e alle vittime dei protocolli ospedalieri". A denunciarlo è lo stesso gruppo regionale del Pd sui social. "Abbiamo subito un'irruzione. Dentro Palazzo Pirelli. Ai nostri piani. Dopo il nostro post di denuncia sul convegno della galassia no vax promosso dal leghista Emanuele Monti, al quale ha partecipato anche il capogruppo di Fratelli d'Italia Christian Garavaglia, una trentina di persone sono salite fino ai nostri uffici", scrivono i dem.

Persone allontanate dopo l'intervento della Digos

Le persone, prosegue il Pd lombardo, "sono arrivate in gruppo, urlando, aggredendo verbalmente i collaboratori presenti e prendendosela con chiunque si trovassero davanti. Sono venute a cercarci". Con l'intervento della Digos e della vigilanza del Consiglio regionale, aggiunge il gruppo regionale lombardo del Pd, le persone sono state allontanate e riportate al piano del loro evento. "E questo sarebbe il convegno che, secondo Monti, non aveva nulla a che fare con il mondo no vax", aggiungono i dem. "Quello che è accaduto oggi - concludono - è grave. Prima si spalancano le porte delle istituzioni alla propaganda antiscientifica. Poi, quando qualcuno la denuncia, una trentina di persone salgono fino ai suoi uffici urlando e cercando il faccia a faccia. Questo non è confronto e noi non ci faremo intimidire".