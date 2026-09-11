Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Convegno No Vax al Pirellone, Pd denuncia irruzione nei suoi uffici

Cronaca

Una trentina di persone sono salite negli uffici del Partito democratico dopo la denuncia sul convegno "Il cammino nella luce". I dem parlano di aggressioni verbali e di persone arrivate "a cercarci". Digos e vigilanza del Consiglio regionale hanno allontanato il gruppo

ascolta articolo
Sceglici su:
Google Discover Fonti Preferite

Una trentina di persone sono salite fino agli uffici del gruppo regionale del Pd a Palazzo Pirelli, dopo il post con cui i dem avevano denunciato il convegno "Il cammino nella luce", promosso dal consigliere regionale della Lega Emanuele Monti e dedicato "ai danneggiati da vaccino e alle vittime dei protocolli ospedalieri". A denunciarlo è lo stesso gruppo regionale del Pd sui social. "Abbiamo subito un'irruzione. Dentro Palazzo Pirelli. Ai nostri piani. Dopo il nostro post di denuncia sul convegno della galassia no vax promosso dal leghista Emanuele Monti, al quale ha partecipato anche il capogruppo di Fratelli d'Italia Christian Garavaglia, una trentina di persone sono salite fino ai nostri uffici", scrivono i dem.

Persone allontanate dopo l'intervento della Digos

Le persone, prosegue il Pd lombardo, "sono arrivate in gruppo, urlando, aggredendo verbalmente i collaboratori presenti e prendendosela con chiunque si trovassero davanti. Sono venute a cercarci". Con l'intervento della Digos e della vigilanza del Consiglio regionale, aggiunge il gruppo regionale lombardo del Pd, le persone sono state allontanate e riportate al piano del loro evento. "E questo sarebbe il convegno che, secondo Monti, non aveva nulla a che fare con il mondo no vax", aggiungono i dem. "Quello che è accaduto oggi - concludono - è grave. Prima si spalancano le porte delle istituzioni alla propaganda antiscientifica. Poi, quando qualcuno la denuncia, una trentina di persone salgono fino ai suoi uffici urlando e cercando il faccia a faccia. Questo non è confronto e noi non ci faremo intimidire".

Cronaca: Ultime notizie

Cagliari, uccide la moglie 81enne e poi chiama i carabinieri

Cronaca

Il delitto è avvenuto in una casa a Monserrato, nella Città metropolitana di Cagliari. L'uomo ha...

Caso Petrolini, pm impugnano assoluzione per primo omicidio neonato

Cronaca

La ragazza era stata condannata a 24 anni e tre mesi per aver assassinato il secondogenito....

Terremoto nel Foggiano, scossa di magnitudo 2.6 nell'area garganica

Cronaca

Tra i comuni più vicini all'epicentro anche Monte Sant'Angelo, Vico del Gargano, Carpino e...

Avvocato: “Per la perizia cuore artificiale avrebbe salvato Domenico"

Cronaca

Il legale della famiglia Caliendo chiede che la procura valuti l'ipotesi di “omicidio...

Chat Delmastro, Procura di Roma solleva un conflitto di attribuzione

Cronaca

La Procura si prepara a sollevare alla Corte Costituzionale un conflitto di attribuzione relativo...

Cronaca: i più letti