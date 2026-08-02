Piogge e temporali, oggi scatta l'allerta gialla: le zone a rischio

Il dipartimento della Protezione Civile ha diramato un avviso per domenica 2 agosto 2026. Il bollettino riguarda sei regioni interessate da rovesci, con criticità anche di natura idraulica e idrogeologica in alcune aree. Ecco le zone coinvolte e cosa prevede l'allerta ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Nonostante l'ondata di caldo torrido che da giorni sta portando afa e temperature vicine ai 40 gradi in tutta Italia, la giornata di domenica 2 agosto 2026 sarà caratterizzata anche da condizioni di maltempo in diverse aree del Paese. Il Dipartimento della Protezione Civile ha infatti diramato un bollettino di allerta meteo gialla per piogge, temporali e criticità, dopo un avvio di agosto segnato non solo dalla quarta ondata di calore della stagione, ma anche dal ritorno di precipitazioni che hanno già interessato varie regioni italiane.

Le regioni interessate dall'allerta per piogge e temporali L'allerta gialla per rischio di piogge e temporali riguarda sei regioni, dove sono previsti fenomeni anche intensi. In Abruzzo l'avviso interessa la Marsica, il Bacino Alto del Sangro e il Bacino dell'Aterno. L'intera Basilicata è interessata dall'allerta. In Calabria il provvedimento coinvolge il Versante Jonico Centro-meridionale, il Versante Tirrenico Centro-settentrionale, il Versante Tirrenico Centro-meridionale, il Versante Tirrenico Meridionale, il Versante Jonico Settentrionale, il Versante Jonico Centro-settentrionale, il Versante Tirrenico Settentrionale e il Versante Jonico Meridionale. In Molise le aree interessate sono Frentani-Sannio-Matese e Alto Volturno-Medio Sangro. In Sicilia l'allerta riguarda il Bacino del Fiume Simeto, il settore Centro-Meridionale e le isole Pelagie, mentre in Umbria coinvolge le zone del Medio Tevere, Nera-Corno e Chiani-Paglia. Leggi anche Caldo, oggi 23 città da bollino rosso. Domani salgono a 25

Dove è prevista l'allerta per rischio idraulico Sempre per domenica 2 agosto la Protezione Civile ha inoltre emesso un'allerta gialla per rischio idraulico, che riguarda esclusivamente la Calabria. Il rischio idraulico è legato agli effetti provocati dal superamento dei livelli idrometrici critici dei principali corsi d'acqua, con la possibilità di eventi alluvionali. Le aree calabresi interessate sono il Versante Jonico Centro-meridionale, il Versante Tirrenico Centro-settentrionale, il Versante Tirrenico Centro-meridionale, il Versante Tirrenico Meridionale, il Versante Jonico Settentrionale, il Versante Jonico Centro-settentrionale, il Versante Tirrenico Settentrionale e il Versante Jonico Meridionale. Approfondimento Sky Cube 29/7 - Caldo e condizionatori: lusso o bene indispensabile?