L'Unimore, con polo anche a Reggio Emilia, ha ammesso l'utilizzo dell'intelligenza artificiale per la stesura dei progetti finali dei corsi, solo con l'autorizzazione esplicita del docente e con l'obbligo di dichiarare in che misura è stata utilizzata e con che finalità ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Sempre più spesso sulle torte delle feste di laurea si legge: “110 e lode con ChatGPT”, per ironia e, alle volte, per ammettere di aver utilizzato qualche "aiutino" per superare esami e progetti. Da oggi, per gli studenti dell’Università di Modena e Reggio Emilia, non sarà più un segreto, né un illecito. I laureandi dell’Unimore, infatti, potranno utilizzare l'intelligenza artificiale anche per scrivere la tesi di laurea, ma solo con l'autorizzazione esplicita del docente e con l'obbligo di dichiararlo specificando in quale misura e per quali finalità.

Le linee guida Le regole adottate da Unimore, che ha contestualmente distribuito oltre trentamila licenze delle piattaforme Gemini Edu e NotebookLM a studenti, docenti, ricercatori e personale, sono chiare. L'Ai è ammessa come supporto per comprendere concetti complessi, organizzare lo studio, sviluppare idee e svolgere attività di autovalutazione. Potrà essere usata anche durante esami e verifiche intermedie, sempre previa autorizzazione. Anche i docenti dovranno prendere parte alle indicazioni, segnando nei programmi dei corsi le modalità e i limiti consentiti. Vedi anche Anthropic: IA Claude ha hackerato tre aziende per errore durante test