L'Unimore, con polo anche a Reggio Emilia, ha ammesso l'utilizzo dell'intelligenza artificiale per la stesura dei progetti finali dei corsi, solo con l'autorizzazione esplicita del docente e con l'obbligo di dichiarare in che misura è stata utilizzata e con che finalità
Sempre più spesso sulle torte delle feste di laurea si legge: “110 e lode con ChatGPT”, per ironia e, alle volte, per ammettere di aver utilizzato qualche "aiutino" per superare esami e progetti. Da oggi, per gli studenti dell’Università di Modena e Reggio Emilia, non sarà più un segreto, né un illecito. I laureandi dell’Unimore, infatti, potranno utilizzare l'intelligenza artificiale anche per scrivere la tesi di laurea, ma solo con l'autorizzazione esplicita del docente e con l'obbligo di dichiararlo specificando in quale misura e per quali finalità.
Le linee guida
Le regole adottate da Unimore, che ha contestualmente distribuito oltre trentamila licenze delle piattaforme Gemini Edu e NotebookLM a studenti, docenti, ricercatori e personale, sono chiare. L'Ai è ammessa come supporto per comprendere concetti complessi, organizzare lo studio, sviluppare idee e svolgere attività di autovalutazione. Potrà essere usata anche durante esami e verifiche intermedie, sempre previa autorizzazione. Anche i docenti dovranno prendere parte alle indicazioni, segnando nei programmi dei corsi le modalità e i limiti consentiti.
Vedi anche
Anthropic: IA Claude ha hackerato tre aziende per errore durante test
Cosa è vietato
Le linee guida vietano di inserire nei sistemi non autorizzati dati personali, materiali riservati, progetti di ricerca inediti o brevetti non ancora depositati. Un sistema di Ai non potrà essere indicato come autore di un articolo scientifico o di un brevetto, né sostituire il giudizio umano nella valutazione di studenti o candidati nei concorsi. Vietati anche i sistemi di riconoscimento delle emozioni di studenti e personale. Gemini Edu supporterà l'esplorazione di argomenti complessi e le capacità analitiche; NotebookLM la gestione di appunti, fonti e materiali, con possibilità di ricavarne sintesi e mappe concettuali. A settembre partiranno corsi di AI Literacy per tutte le componenti dell'ateneo.
Leggi anche
Sky Cube 30/7 - Riconoscimento facciale e IA, quali sono i limiti?
Libri per bambini e ragazzi, 4 libri per spiegare l'AI ai più piccoli
L'AI può essere uno strumento spaventoso e meraviglioso allo stesso tempo. Ecco quattro libri per diverse fasce d'età che spiegano in modo semplice e diretto il mondo che si cela dieto l'intelligenza artificiale