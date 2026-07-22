Diffusi i rendering della nuova abitazione di Nathan Trevallion e Catherine Birmingham, la "famiglia nel bosco" di Palmoli (Chieti). Non una ristrutturazione del vecchio casolare, ma una nuova costruzione in bioarchitettura firmata dall'architetta Maria Mascarucci, dello studio di architettura Mascarucci: circa 60-70 metri quadri, struttura in legno, blocchi di canapa e isolamento in paglia e lana di pecora. Una "casa passiva" che, per progetto, non avrà bisogno di impianti di riscaldamento

Avrà una struttura compatta, ampie vetrate affacciate sugli alberi e materiali interamente naturali. Sono stati diffusi i rendering della nuova casa che dovrà accogliere Nathan Trevallion e Catherine Birmingham, la coppia anglo-australiana nota come la "famiglia nel bosco" di Palmoli, in provincia di Chieti. Il progetto è firmato dall'architetta Maria Mascarucci , dello studio di architettura Mascarucci (tra Chieti e Pescara), che seguirà anche i lavori. Non prevede il recupero del vecchio casolare in pietra ma una costruzione del tutto nuova, edificata sul terreno di proprietà accanto al rudere esistente, che sarà conservato e destinato a magazzino e rimessa agricola.

Com'è fatta la casa

L'abitazione avrà una superficie tra i 60 e i 70 metri quadri (in alcune fonti indicata in 66) e una distribuzione essenziale: due camere da letto, un bagno dotato di sistema di fitodepurazione, soggiorno, cucina e una veranda affacciata sul bosco, pensata come elemento di raccordo tra interno ed esterno. Il volume è compatto, con tetto a falde rivestito in coppi, in continuità con l'architettura rurale della zona. Le superfici esterne sono in legno, con finiture naturali che assecondano il contesto boschivo.

Ampie vetrate, soprattutto nel soggiorno, sono orientate per catturare il calore del sole nei mesi invernali, mentre schermature naturali e vegetazione rampicante sui vetri servono a limitare il surriscaldamento estivo. L'idea di fondo è quella di un basso impatto visivo: la casa non domina il paesaggio ma si inserisce tra gli alberi.