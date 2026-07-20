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Famiglia nel bosco, oggi deposito dell'ultimo atto difensivo

Cronaca

"La memoria della difesa sarà molto breve e farà riferimento alle precedenti istanze" ha detto l'avvocato Simone Pillon, che rappresenta Catherine Birmingham e Nathan Trevallion. "Nelle more è intervenuta un'altra importante notizia – ha aggiunto -: il comune di Palmoli ha comunicato il rilascio in via definitiva del permesso a costruire, e dunque i lavori di costruzione della nuova casetta sulla proprietà della 'famiglia nel bosco' potranno iniziare già nei prossimi giorni"

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Scadono oggi i termini per il deposito dell'ultimo atto difensivo dei genitori della cosiddetta “famiglia nel bosco”, atto che va a completare le richieste della difesa dopo l'audizione dei minori in Tribunale, avvenuta il 7 luglio scorso, e il deposito della nuova relazione della Neuropsichiatria infantile della Asl Lanciano Vasto Chieti, risalente a pochi giorni fa, nella quale i medici ribadiscono l'urgenza clinica di "ricomposizione" del nucleo familiare per scongiurare ulteriori danni ai tre bambini.

Le memorie difensive

Nelle memorie, che saranno depositate oggi per via telematica, si sottolinea tra l'altro l'importanza dell'imminente data del 23 luglio, quando la più grande dei tre bimbi compirà 9 anni. Una volta depositate le memorie difensive, che integrano l'istanza di ricongiungimento depositata il 25 giugno, si dovrà attendere il pronunciamento del Tribunale per i minorenni dell'Aquila che, il 20 novembre dell'anno scorso, ormai otto mesi fa, ha sospeso la responsabilità genitoriale a Catherine e Nathan e collocato i tre figli in una struttura a Vasto, motivando la decisione con il livello di istruzione dei bambini, l'assenza di tutele sanitarie e presunte precarie condizioni in cui vivevano nel bosco di Palmoli, in provincia di Chieti.

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Il commento dell'avvocato Pillon

"La memoria della difesa sarà molto breve e farà riferimento alle precedenti istanze" ha detto l'avvocato Simone Pillon, che rappresenta Catherine Birmingham e Nathan Trevallion. "Nelle more è intervenuta un'altra importante notizia – ha aggiunto il legale -: il comune di Palmoli ha comunicato venerdì scorso il rilascio in via definitiva del permesso a costruire, e dunque i lavori di costruzione della nuova casetta sulla proprietà della 'famiglia nel bosco' potranno iniziare già nei prossimi giorni. Confidiamo che il Tribunale per i Minorenni apprezzi le significative modifiche intervenute e i copiosi elementi allegati e accolga di conseguenza le istanze dei familiari".

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