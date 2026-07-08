Il paese sul lago di Como ha introdotto multe fino a 200 euro per chi non rispetta i canoni dettati dall'ordinanza comunale ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Pene salate per chi non rispetta il decoro richiesto dal comune di Varenna. Il paese sul lago di Como ha introdotto multe fino a 200 euro per chi va in giro in costume da bagno o a torso nudo. La novità adottata dalle autorità ha l’obiettivo di rispettare decoro e qualità della vita nei luoghi pubblici e per i residenti: per visitare chiese, ristoranti o passeggiare nella piazza principale è obbligatorio un vestiario “decente”. In spiaggia, invece, non ci sono requisiti da rispettare.

Le regole a Varenna per il decoro e il contenimento Migliaia di turisti ogni anno si riversano nel comune di poco più di 600 abitanti: due numeri che paiono sbilanciati tanto che le autorità hanno deciso di intervenire anche su questo. I gruppi di turisti non possono superare le venticinque persone, per evitare di sovraffollare le vie del villaggio e durante le visite, le guide non possono utilizzare i megafoni. Queste nuove linee guida messe in atto dalle autorità hanno riscontrato parere positivo sia dai residenti che dai proprietari dei negozi, che si sono lamentati di alcuni comportamenti poco rispettosi tenuti da chi veniva in visita. Il sindaco del paese ha spiegato le ragioni delle limitazioni: “Varenna è un villaggio meraviglioso e siamo orgogliosi di ospitare ogni anno migliaia di turisti da ogni parte del mondo. Vista l'eccessiva mole di turismo che ogni anno dobbiamo contenere, è importante che la tranquillità dei nostri residenti non venga sacrificata”, ha riferito Mauro Manzoni, come riporta il Messaggero. Leggi anche Livorno, multe fino a 500 euro per chi non lava pipì cani in strada