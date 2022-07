A Sorrento vietato circolare in costume da bagno o a torso nudo

Ci sono delle multe: da 25 a 500 euro la sanzione prevista per l'inosservanza del provvedimento. La decisione sta già accendendo la discussione in città

Vietato camminare a torso nudo e in costume da bagno. Accade a Sorrento: come riporta FanPage, il sindaco Massimo Coppola ha deciso di mettere nero su bianco la norma di decoro per arginare, si legge nel documento, "un malcostume e comportamenti che vengono avvertiti dalla generalità delle persone come contrari al decoro e alla decenza".

Le sanzioni

Ci sono delle multe: da 25 a 500 euro la sanzione prevista per l'inosservanza del provvedimento. La decisione sta già accendendo la discussione in città. A vigilare che chi circola in strada non sia in costume o senza maglia saranno gli agenti della polizia municipale.