Giornalista, autore televisivo, conduttore radiofonico ed ex parlamentare, ma anche pokerista: queste sono solo alcune delle attività nel curriculum del 55enne Adinolfi. Dopo gli esordi nell'area della Democrazia Cristiana, è stato tra i più giovani dirigenti del Partito Popolare Italiano, per poi contribuire alla nascita del Partito Democratico, con il quale è stato eletto deputato nel 2012. Successivamente ha lasciato il Pd e, nel 2016, ha fondato il Popolo della Famiglia, formazione ispirata ai valori del Family Day e della famiglia tradizionale. Nel 2022 ha promosso la coalizione Alternativa per l'Italia, caratterizzata da posizioni critiche sulla gestione della pandemia e dall'orientamento anti-atlantista, senza ottenere risultati significativi alle elezioni. Parallelamente ha lavorato in Rai e per numerose emittenti televisive e radiofoniche, distinguendosi anche nel poker internazionale, dove tra il 2009 e il 2011 ha ottenuto alcuni dei migliori risultati della sua carriera.

Per approfondire: Mario Adinolfi, giornalista e leader del Popolo della Famiglia. Chi è