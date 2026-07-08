Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Mario Adinolfi, giornalista e leader del Popolo della Famiglia. Chi è

Cronaca
©Getty

Dalla politica al giornalismo, passando per poker e reality televisivi. Il ritratto di un personaggio controverso che ha spesso fatto discutere   

ascolta articolo
Sceglici su:
Google Discover Fonti Preferite

Mario Adinolfi,  arrestato a Roma dalla Guardia di Finanza con l'accusa di truffa ed evasione fiscale, è un giornalista, politico, blogger e giocatore di poker italiano. Ha partecipato inoltre al reality show televisivo L'Isola dei Famosi. 

 

Una vita all'estremo

 

Mario Adinolfi è una delle figure più polarizzanti del dibattito pubblico italiano. Giornalista, blogger, politico e opinionista, ha costruito gran parte della sua notorietà attraverso uno stile comunicativo diretto, spesso provocatorio, in particolare su temi etici e religiosi. Ha iniziato la sua carriera nel giornalismo collaborando con diverse testate e, nel tempo, è diventato un volto noto della televisione italiana come commentatore di attualità e politica. È stato anche tra i primi in Italia a utilizzare il blog come strumento di dibattito politico.

Sul piano politico ha militato in passato nel centrosinistra, aderendo ai Democratici di Sinistra e poi al Partito Democratico, per poi lasciarlo nel 2011. Nel 2016 ha fondato il Popolo della Famiglia, di cui è stato il principale leader e portavoce. È noto soprattutto per le sue posizioni conservatrici sui temi etici: contrario all'aborto, contrario alla gestazione per altri; favorevole alla famiglia composta da un uomo e una donna, critico nei confronti di alcune rivendicazioni del movimento LGBTQ+. Queste posizioni hanno polarizzato intorno a lui sia consenso sia forti critiche, rendendolo una figura molto divisiva nel panorama pubblico italiano. Oltre all'attività politica, ha pubblicato libri su temi religiosi, politici e sociali ed è spesso ospite di programmi televisivi di approfondimento e dibattito. Si è distinto anche come campione di poker, primo italiano ad arrivare al tavolo della finale del World Poker Tour nel 2009, e ha partecipato allo show televisivo L'Isola dei Famosi.   

Cronaca: Ultime notizie

Ancona, arrestato insegnante di religione: picchiava i suoi studenti

Cronaca

Le indagini sono scattate dopo alcune segnalazioni arrivate al commissariato di Jesi, secondo le...

Pantelleria, chiusa la prima edizione di Mediterraneo d'autore

Cronaca

Per tre giorni l'isola al centro dell'agenda politica e mediatica nazionale. Myrta Merlino e...

Napoli, incendio in un deposito di materiale elettrico a Striano

Cronaca

Dal luogo del rogo si è alzata una colonna di fumo nero visibile da chilometri di distanza. Al...

Ranucci: "Convinto dell'innocenza di Lavitola"

Cronaca

Domani l’interrogatorio dell’imprenditore, sospettato di essere il mandante dell'attentato...

Bimbo norvegese di 9 anni muore per un malore in Sardegna

Cronaca

Il piccolo, in vacanza con la famiglia al resort Valle dell'Erica di Santa Teresa di Gallura, si...

Cronaca: i più letti