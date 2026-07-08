Mario Adinolfi, giornalista e leader del Popolo della Famiglia. Chi è

Mario Adinolfi, arrestato a Roma dalla Guardia di Finanza con l'accusa di truffa ed evasione fiscale, è un giornalista, politico, blogger e giocatore di poker italiano. Ha partecipato inoltre al reality show televisivo L'Isola dei Famosi.

Una vita all'estremo

Mario Adinolfi è una delle figure più polarizzanti del dibattito pubblico italiano. Giornalista, blogger, politico e opinionista, ha costruito gran parte della sua notorietà attraverso uno stile comunicativo diretto, spesso provocatorio, in particolare su temi etici e religiosi. Ha iniziato la sua carriera nel giornalismo collaborando con diverse testate e, nel tempo, è diventato un volto noto della televisione italiana come commentatore di attualità e politica. È stato anche tra i primi in Italia a utilizzare il blog come strumento di dibattito politico.

Sul piano politico ha militato in passato nel centrosinistra, aderendo ai Democratici di Sinistra e poi al Partito Democratico, per poi lasciarlo nel 2011. Nel 2016 ha fondato il Popolo della Famiglia, di cui è stato il principale leader e portavoce. È noto soprattutto per le sue posizioni conservatrici sui temi etici: contrario all'aborto, contrario alla gestazione per altri; favorevole alla famiglia composta da un uomo e una donna, critico nei confronti di alcune rivendicazioni del movimento LGBTQ+. Queste posizioni hanno polarizzato intorno a lui sia consenso sia forti critiche, rendendolo una figura molto divisiva nel panorama pubblico italiano. Oltre all'attività politica, ha pubblicato libri su temi religiosi, politici e sociali ed è spesso ospite di programmi televisivi di approfondimento e dibattito. Si è distinto anche come campione di poker, primo italiano ad arrivare al tavolo della finale del World Poker Tour nel 2009, e ha partecipato allo show televisivo L'Isola dei Famosi.