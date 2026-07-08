Mario Adinolfi è stato arrestato a Roma dalla Guardia di Finanza con l'accusa di truffa ed evasione fiscale: adesso si trova agli arresti domiciliari. La notizia è stata anticipata da La Repubblica. Al centro dell'indagine c'è la cosiddetta "scommessa collettiva", club fondato da Adinolfi con cui sarebbero stati raccolti milioni di euro da privati ai quali venivano prospettati rendimenti legati alle scommesse sportive (fino al 40% annuo e capitale garantito). Promesse che, per diversi partecipanti, non si sarebbero tradotte nella restituzione delle somme investite. Secondo la procura di Roma, con la "scommessa collettiva" Adinolfi avrebbe messo in piedi un sistema che ha prodotto "un danno vicino ai cinque milioni di euro", a cui si aggiungerebbero "altri 400mila euro" frutto di evasione fiscale.