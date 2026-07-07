Secondo giorno di stop alla circolazione ferroviaria a Firenze tra le stazioni di Campo di Marte e Santa Maria Novella, a causa dei lavori programmati al cavalcaferrovia di ponte al Pino che deve essere sostituito, con conseguenti disagi per chi viaggia in treno. Per chi viaggia sugli altri treni e anche per i viaggiatori Av di Italo trasferimenti con bus di At e tramvia tra le due stazioni. Il fermo alla circolazione ha comportato una riduzione del 50% dei treni, in parte dirottati sulla linea Tirrenica, con allungamento dei tempi di viaggio per la tratta Roma-Milano/Torino di due ore e mezzo. Calcolato in circa un'ora e mezzo l'incremento della durata del viaggio per chi passa da Firenze. I lavori di questi giorni riguardano lo smontaggio del vecchio ponte al Pino, 140 anni di età. A fine mese, dalle 23 di domenica 26 luglio alle 11 di giovedì 30 luglio, ancora stop alla circolazione ferroviaria a Firenze per la posa del nuovo impalcato del cavalcaferrovia.

Palazzo Vecchio: "Situazione più ordinata di ieri"

La situazione registrata nella mattinata di oggi, si fa sapere da Palazzo Vecchio, "è sensibilmente più ordinata rispetto a quella di ieri, grazie all'affinamento dell'organizzazione dei flussi e delle informazioni ai passeggeri, che ha reso più regolare sia l'arrivo delle persone sia il loro indirizzamento verso i bus sostitutivi". Le navette sostitutive, si spiega sempre dal Comune, "partono regolarmente secondo gli orari previsti e non si sono verificati accumuli di passeggeri. Anche le aree di attestamento dei bus, a piazzale Montelungo e in via Mannelli, così come il percorso verso viale Mazzini e il collegamento con piazza della Libertà, risultano pienamente funzionali e ordinati". "La giornata di oggi conferma che il piano predisposto dal Comune sta funzionando in modo efficace - dichiara l'assessora alla protezione civile di Palazzo Vecchio Laura Sparavigna -. Rispetto a ieri i flussi sono risultati ancora più ordinati, grazie ai correttivi organizzativi introdotti e al grande lavoro di squadra tra protezione civile comunale, volontari, Polizia Locale, Ferrovie e personale di security. Voglio ringraziare tutte le donne e gli uomini impegnati nelle stazioni per la professionalità e la disponibilità con cui stanno accompagnando i viaggiatori in questi giorni di particolare impegno. Continueremo a mantenere il presidio e a monitorare costantemente la situazione, pronti a intervenire qualora fosse necessario".

Come era andata ieri

Ieri al debutto della quattro giorni di fermo - la circolazione riprenderà dalle 4 del 10 luglio - secondo la sindaca Sara Funaro, "è stata una giornata impegnativa, come era prevedibile per un intervento così importante. Il primo bilancio è comunque positivo: il sistema ha sostanzialmente retto e la movimentazione dei bus sostitutivi del servizio Av si è svolta senza particolari criticità grazie anche alle scorte della polizia municipale".