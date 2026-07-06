Cantiere a Firenze, stop ai treni: Italia divisa in due

La circolazione ferroviaria in tutta Italia sta subendo forti disagi a causa del blocco totale a Firenze tra le stazioni di Campo di Marte e Santa Maria Novella. Il provvedimento è dovuto ai lavori di sostituzione di Ponte al Pino. L'interruzione, che divide in due la rete nazionale, durerà fino a venerdì 10 luglio. Per trasferire i passeggeri dell'Alta Velocità e dei regionali da una parte all'altra della città è stato attivato un piano di navette sostitutive e bus.
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