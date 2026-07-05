Treni, stop al nodo di Firenze fino al 10 luglio: ecco cosa sapere

Introduzione
Durante l’estate 2026 la Rete Ferroviaria Italiana ha programmato un piano di interventi sulla rete nazionale e sono previsti lavori che interesseranno alcuni dei principali nodi ferroviari del Paese. A iniziare è Firenze, dove è in corso la sostituzione del cavalcaferrovia di Ponte al Pino. L'intervento comporta due interruzioni della circolazione ferroviaria: la prima comincia alle 23 di domenica 5 luglio e terminerà alle 4 di venerdì 10 luglio, la seconda dalle 23 di domenica 26 luglio alle 11 di giovedì 30 luglio. In entrambi i casi sono sospesi i collegamenti tra Firenze Campo di Marte e Firenze Rifredi e tra Campo di Marte e Santa Maria Novella, con ripercussioni anche sui treni nazionali che attraversano il nodo fiorentino.
Quello che devi sapere
Lo stop al nodo di Firenze
"Dal 5 al 10 di luglio ci saranno delle giornate di interruzione ferroviaria dove i cittadini che arriveranno a Campo di Marte, poi verranno portati con un servizio organizzato alla stazione di Santa Maria Novella, per la necessità di eliminare il vecchio ponte e poter fare queste operazioni in sicurezza”, ha spiegato la sindaca di Firenze Sara Funaro, in un video pubblicato sui social in cui fa un sopralluogo al cantiere di ponte al Pino dove sono in corso i lavori per la sostituzione del cavalcaferrovia. L'assessore di Firenze alla mobilità, Andrea Giorgio, ha poi confermato che il Comune ha "messo in piedi tutte le alternative possibili. Ci saranno delle navette tra Campo di Marte e Santa Maria Novella, chi ha il biglietto dei treni potrà utilizzare gratuitamente la tramvia. Ci sarà un lavoro enorme da parte della polizia municipale che scorterà le navette”.
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L’invito a fare smart working
Il presidente della regione Toscana, Eugenio Giani, ha spiegato che “si tratta di un'emergenza nazionale messa in atto per la sicurezza stessa dei pendolari. Ponte al Pino ha 140 anni e va sostituito”. Il governatore ha raccomandato attenzione per lo stop ai treni tra la stazione fiorentina di Campo di Marte e quella centrale di S.M.Novella. “Abbiamo raccomandato a tutti coloro che possono di fare smart working, chi" tra i toscani, "non può e si sposterà verso Firenze dovrà controllare gli orari dei treni”.
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Il cantiere per smontare il vecchio ponte
Lo storico Ponte al Pino di Firenze, che compie 140 anni, si trova sopra i binari di uno snodo ferroviario importante che collega il Nord e il Sud del Paese. Il ponte, realizzato a fine '800, è lungo 27 metri e largo 14,5. Per smontare il vecchio ponte è stato allestito un maxi cantiere, per le operazioni di rimozione e posa del nuovo impalcato è impiegata una gru da 1.600 tonnellate, alta circa 70 metri. Rfi fa sapere che rappresenta una tappa significativa nel percorso di rinnovo e potenziamento della sicurezza di un'infrastruttura strategica per la mobilità cittadina, che collega il centro di Firenze con l'area di Campo di Marte. Le attività sono state pianificate con largo anticipo e condivise con le istituzioni e le amministrazioni competenti, con l'obiettivo di gestire in modo coordinato gli impatti sulla mobilità ferroviaria e urbana".
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Treni ridotti del 50% e tempi di percorrenza più lunghi
Durante i lavori l'offerta ferroviaria è ridotta di circa il 50%. I collegamenti tra Roma e Milano-Torino continuano a essere garantiti, ma i treni sono deviati sulla linea Tirrenica, con un allungamento dei tempi di viaggio che può arrivare fino a due ore e mezza. Per alcuni servizi è inoltre necessario utilizzare autobus sostitutivi tra le stazioni di Firenze Santa Maria Novella e Campo di Marte, con un'ulteriore estensione dei tempi di percorrenza di circa un'ora e mezza.
I collegamenti operativi
Restano comunque operativi quattro collegamenti ogni ora da e per Firenze Santa Maria Novella verso il Nord Italia e tre collegamenti ogni ora da e per Firenze Campo di Marte verso Roma e il Mezzogiorno. I lavori nel nodo di Firenze rappresentano solo una parte del più ampio programma di interventi avviato da RFI sulla rete nazionale. Attualmente sono aperti circa 1.300 cantieri al giorno, tra nuove infrastrutture, manutenzioni e aggiornamenti tecnologici, per investimenti pari a 11,6 miliardi di euro. Il piano è sostenuto in larga parte dalle risorse del Pnrr e punta ad accelerare il rinnovamento della rete ferroviaria.
Perché si fanno i lavori adesso
Secondo RFI, la programmazione dei lavori è stata concentrata nei periodi di minore traffico per limitare l'impatto sulla mobilità e preservare le principali direttrici turistiche, mantenendo operative le linee Adriatica e Tirrenica e i collegamenti con la Puglia. Per i passeggeri, tuttavia, l'estate sarà caratterizzata da un'offerta ridotta su diverse tratte e dalla necessità di mettere in conto tempi di viaggio più lunghi rispetto al consueto.
Gli orari dei bus navetta
Per i viaggiatori sono previsti bus navetta lungo l'itinerario Campo di Marte-Montelungo: il servizio è attivo dal 6 al 9 luglio, con orario 7-22, tranne il 6 luglio in cui il servizio è iniziato alle 6. La sindaca di Firenze Sara Funaro ha detto che "saranno cinque giorni complicati" anche per la circolazione stradale e anche lei ha invitato, chi può farlo, a lavorare in smart working.
Problemi alla viabilità fiorentina
Riguardo alla viabilità fiorentina, il Comune ha spiegato che scattano delle misure dalle ore 20 del 5 luglio fino alle 5 del 10 luglio che comportano la chiusura di via del Pratellino tra via Pacinotti e via Campo d'Arrigo per consentire la movimentazione delle porzioni della struttura fino all'area di stoccaggio temporaneo collocata nel parcheggio di via del Pratellino. Sono strade intorno alla stazione di Campo di Marte in quartieri residenziali molto abitati. Durante i lavori resta chiusa la passerella pedonale provvisoria sulla ferrovia per le esigenze del cantiere.
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