Treni, stop al nodo di Firenze fino al 10 luglio: ecco cosa sapere

Lo storico Ponte al Pino di Firenze, che compie 140 anni, si trova sopra i binari di uno snodo ferroviario importante che collega il Nord e il Sud del Paese. Il ponte, realizzato a fine '800, è lungo 27 metri e largo 14,5. Per smontare il vecchio ponte è stato allestito un maxi cantiere, per le operazioni di rimozione e posa del nuovo impalcato è impiegata una gru da 1.600 tonnellate, alta circa 70 metri. Rfi fa sapere che rappresenta una tappa significativa nel percorso di rinnovo e potenziamento della sicurezza di un'infrastruttura strategica per la mobilità cittadina, che collega il centro di Firenze con l'area di Campo di Marte. Le attività sono state pianificate con largo anticipo e condivise con le istituzioni e le amministrazioni competenti, con l'obiettivo di gestire in modo coordinato gli impatti sulla mobilità ferroviaria e urbana".

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