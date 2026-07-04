Dalle 23 di domenica 5 luglio alle 4 di venerdì 10 la circolazione ferroviaria tra le stazioni fiorentine di Santa Maria Novella e Campo di Marte sarà sospesa per la sostituzione del cavalcaferrovia di Ponte al Pino, in servizio da 140 anni. Il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani parla di "emergenza nazionale" e invita i pendolari a verificare gli orari e, quando possibile, a lavorare da remoto. Il Comune attiva un piano straordinario di protezione civile nelle due stazioni ascolta articolo

Quattro giorni di forti disagi per il nodo ferroviario di Firenze. Dalle 23 di domenica 5 luglio alle 4 di venerdì 10 la circolazione tra Santa Maria Novella e Campo di Marte resterà sospesa per consentire la sostituzione del cavalcaferrovia di Ponte al Pino, un'infrastruttura in servizio da 140 anni. A lanciare l'allarme è il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, che parla apertamente di "emergenza nazionale" e rivolge un appello ai pendolari: verificare in anticipo gli orari e, dove possibile, ricorrere allo smart working.

Il ponte ferroviario Ponte dal Pino - ©Ansa

"Emergenza nazionale, controllate gli orari" "Si tratta di un'emergenza nazionale messa in atto per la sicurezza stessa dei pendolari. Ponte al Pino ha 140 anni e va sostituito", ha spiegato Giani, che insieme all'assessore regionale alle Infrastrutture e ai Trasporti Filippo Boni raccomanda la massima cautela durante i giorni di chiusura. Le modifiche riguarderanno di fatto tutte le linee regionali in arrivo e in partenza dal capoluogo toscano: possibili variazioni di orario, anche con anticipo delle partenze, e cancellazioni parziali o totali. "Chi non può fare smart working e si sposterà verso Firenze da qualsiasi linea della Toscana dovrà controllare nei sistemi di acquisto di Trenitalia gli orari dei treni che utilizza abitualmente", ha aggiunto il governatore. "Saranno giorni di grande difficoltà per la città e quindi per la Toscana". Approfondimento Trenitalia, arriva Smart Refund: il rimborso istantaneo per i ritardi

Il piano straordinario del Comune Per contenere i disagi, il Comune di Firenze ha predisposto un dispositivo di assistenza ai viaggiatori coordinato dalla Protezione civile comunale, con il supporto delle associazioni di volontariato convenzionate. Il servizio sarà dedicato ai passeggeri dei treni regionali e dell'Alta Velocità nelle stazioni di Santa Maria Novella e Campo di Marte. Personale e volontari accompagneranno i viaggiatori nelle operazioni di salita e discesa dai convogli, indicheranno i percorsi verso i binari, le navette predisposte da Ferrovie dello Stato, i posteggi dei taxi, le fermate di autobus e tramvia. In considerazione delle possibili ondate di calore, è prevista anche la distribuzione di bottiglie d'acqua, con particolare attenzione alle persone più fragili.