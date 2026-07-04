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Otranto, padre muore dopo essersi tuffato in mare per salvare i due figli gemelli

Cronaca

I due bambini di otto anni erano stati sospinti al largo dalle correnti marine. Fatale potrebbe essere stato lo sforzo cui l'uomo si era sottoposto per raggiungerli in acqua e poi per riportarli a riva

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Tragedia sul lungomare di Otranto, dove un uomo di 54 anni, Gennaro Cagnazzo, originario di Maglie ma residente a Sanarica, è morto sulla battigia poco dopo aver tratto in salvo i sui due gemellini di otto anni, sospinti al largo dalle correnti marine. Fatale potrebbe essere stato lo sforzo cui l'uomo si era sottoposto poco prima per raggiungere in acqua e poi per riportare a terra i figlioletti. La tragedia si è consumata in una zona del litorale otrantino non lontana dal lido La Castellana Beach club.

Inutili i tentativi di soccorso prestati dai bagnanti e dal 118

Il 54enne non si è più ripreso, nonostante le manovre di primo soccorso eseguite dai presenti e l'intervento degli operatori sanitari del 118. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti del locale commissariato di polizia ed i militari della Guardia costiera. I due gemellini sono rimasti sotto choc. Dolore e disperazione tra i bagnanti presenti che hanno assistito a tutta la scena, passando dallo spavento per i piccoli al sollievo per il salvataggio fino alla disperazione per il malore fatale.

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