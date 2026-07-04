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Milano, uomo ferito gravemente a coltellate in zona San Siro: fermato un ragazzo

Cronaca
©Ansa

Il sospettato è un ragazzo di 22 anni: non è chiaro il motivo dell'aggressione ma, dalle prime informazioni, pare che il giovane possa avere problemi psichici. La vittima, 55 anni, è stata colpita all'addome fuori da un bar in via Capecelatro intorno alle 7,30. È stata ricoverata in codice rosso al Niguarda

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È stato portato all'ospedale Niguarda di Milano in codice rosso un uomo gravemente ferito questa mattina in zona San Siro. La vittima, 55 anni, è stata accoltellata all’addome fuori da un bar in via Capecelatro intorno alle 7,30. Il presunto aggressore è un ragazzo di 22 anni che è stato bloccato immediatamente dagli agenti della Polizia di Stato. Vittima e aggressore, nati in Italia e di origini straniere, non risulta si conoscessero e non sono stati individuati motivi che possono aver portato il più giovane a colpire. Al momento sono in corso accertamenti: il sospetto è che il 22enne abbia problemi psichiatrici.

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