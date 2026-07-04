Napoli, sparatoria nella notte a Porta Capuana: morto un 33enne

La vittima, stando alle prime ricostruzioni, stava viaggiando a bordo di uno scooter quando è stata raggiunta da un colpo di arma da fuoco. Gli agenti di polizia sono intervenuti intorno all’una di notte in piazza Sant'Anna a Capuana ma l'uomo è deceduto durante il trasporto in ospedale
Omicidio nella notte nel cuore di Napoli. Intorno all’una, la polizia di Stato è intervenuta in zona Porta Capuana dopo aver ricevuto segnalazione di alcuni spari. Gli agenti hanno trovato e soccorso un ragazzo di 33 anni ferito da un colpo d'arma da fuoco in piazza Sant'Anna a Capuana: la vittima non ce l’ha fatta ed è deceduta durante il trasporto al Pronto Soccorso dell’Ospedale Vecchio Pellegrini.
Cosa sappiamo
Stando a una prima ricostruzione dei fatti, il 33enne sarebbe stato colpito in circostanze ancora da accertare mentre viaggiava a bordo di uno scooter in zona Porta Capuana. La dinamica è ancora in fase di ricostruzione da parte della Squadra Mobile della Questura di Napoli.