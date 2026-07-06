È in corso fino al 10 luglio la prima fase della sostituzione del cavalcaferrovia stradale, la seconda sarà dalle ore 23 di domenica 26 luglio alle ore 11 di giovedì 30 luglio. In entrambe le finestre sarà sospesa la circolazione ferroviaria sulle tratte Firenze Campo di Marte-Firenze Rifredi e Firenze Campo di Marte-Firenze Santa Maria Novella. Stimati aumenti di tempi di percorrenza: fino a 3 ore in più di viaggio, ad esempio, per andare da Roma a Milano con deviazione sulla Tirrenica

Sono iniziati alle 23 di domenica 5 luglio i lavori della prima fase della sostituzione di Ponte al Pino a Firenze, che termineranno alle ore 4 di venerdì 10 luglio. Un intervento che comporterà fino a 3 ore in più di viaggio, ad esempio, per andare da Roma a Milano con deviazione sulla Tirrenica. Molto preoccupato il governatore toscano Eugenio Giani: "Si tratta di un'emergenza nazionale" ma "messa in atto per la sicurezza stessa dei pendolari. Ponte al Pino ha 140 anni e va sostituito. Abbiamo raccomandato a tutti coloro che possono di fare smart working" ma "saranno giorni di grande difficoltà".

Aumento dei tempi di percorrenza

"Per i treni Roma-Milano, che vengono deviati via Tirrenica, - ha spiegato Fs - sono previsti aumenti dei tempi di viaggio fino a 180 minuti. Previsto servizio navetta con bus da Firenze Campo Marte a Firenze SMN e viceversa in collegamento con alcune Frecce". E anche i treni Alta Velocità di Italo delle relazioni Torino/Milano/Verona/Venezia - Roma/Napoli/Salerno/Reggio Calabria, Torino - Benevento/Bari, Firenze-Napoli, Roma-Bari, Napoli-Genova e Napoli-Bolzano subiscono cancellazioni, modifiche di orario e/o di fermate e allungamenti dei tempi di viaggio fino a 180 minuti.

Intercity ed EuroCity

Intercity ed EuroCity subiranno "limitazioni e variazioni di percorso, modifiche di orario anche con anticipi, allungamenti di percorrenza e modifiche di fermate". Per gli Eurocity i disagi saranno molto limitati perché sono pochi i collegamenti nell’offerta ordinaria, mentre sugli Intercity - fra i quali anche alcuni che passano per Roma e Napoli, oltre al Firenze-Perugia-Foligno e al Firenze-Faenza - è stata preferita la via Tirrenica, come accade già normalmente per alcune tratte. Sui regionali il Comune di Firenze ha invece rinforzato la parte del trasporto pubblico locale. Le linee interessate sono Firenze-Pisa-Livorno-Piombino/Grosseto; Firenze-Perugia/Foligno; Firenze-Viareggio-La Spezia-Borgo Val Di Taro; Firenze-Pistoia-Lucca- Viareggio; Arezzo-Montevarchi-Prato-Montecatini, Firenze-Borgo San Lorenzo e Firenze-Empoli-Siena.