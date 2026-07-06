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Guasto alla stazione di Milano Centrale, treni cancellati o in ritardo

Cronaca

È quanto viene annunciato nelle stazioni ai passeggeri, che possono utilizzare treni diretti in altre stazioni milanesi. Rallentanenti vengono segnalati da Trenord anche tra le stazioni di Varese e Gallarate (Varese)

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Inizia male la settimana per chi viaggia in treno in Lombardia. Un guasto alla stazione di Milano Centrale sta generando ritardi fino a un'ora e la soppressione di diverse corse. È quanto viene annunciato nelle stazioni ai passeggeri, che possono utilizzare treni diretti in altre stazioni milanesi. Rallentanenti vengono segnalati da Trenord anche tra le stazioni di Varese e Gallarate (Varese). 

 

La comunicazione di Trenitalia

 

Dalle 9,10 “la circolazione è rallentata nel nodo di Milano per verifiche tecniche alla linea elettrica a Milano Centrale”, si legge sul sito di Trenitalia. “I treni Alta Velocità, Intercity, Eurocity e Regionali possono registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 40 minuti”. Ora la circolazione sarebbe in graduale ripresa dopo verifiche tecniche. Il treno Alta Velocità oggetto di variazioni è FR 9508 Firenze Santa Maria Novella (7:55) - Torino Porta Nuova (11:11), con il treno che oggi ferma a Milano Porta Garibaldi anziché a Milano Centrale.

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